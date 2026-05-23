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Quote Of The Day: दान देने की भावना, धैर्य... इंसान को जन्म से ही मिलते हैं ये 4 गुण, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

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aaj ka vichar: माना जाता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए सही निर्णय लेना और सफलता की राह पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नीचे दिए गए कुछ श्लोक जीवन में सही दिशा दिखाने और परेशानियों से बचने की सीख देते हैं।

Quote Of The Day: दान देने की भावना, धैर्य... इंसान को जन्म से ही मिलते हैं ये 4 गुण, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य की बातें आज भी जीवन में बेहद उपयोगी मानी जाती हैं। उन्हें अपने समय का महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने रिश्तों, व्यवहार, सफलता और जीवन की समझ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सरल और व्यावहारिक तरीके से बताई हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए सही निर्णय लेना और सफलता की राह पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नीचे दिए गए कुछ श्लोक जीवन में सही दिशा दिखाने और परेशानियों से बचने की सीख देते हैं।

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श्लोक 1

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुध्दैश्व कुतो बलम्।
वने हस्ती मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, असली शक्ति उसी के पास होती है। बुद्धि के बिना केवल शारीरिक बल का कोई महत्व नहीं। जैसे जंगल में एक मदमस्त हाथी को भी एक छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से हरा दिया था। सिर्फ ताकत बड़ी चीज नहीं होती, सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धिमानी सबसे बड़ी शक्ति होती है।

श्लोक 2

अनाद्दशगुणं पिस्टं पिस्टाद्दशगुणं पयः।
पयसोऽष्टगुणं मांसं मांसाद्दशगुणं घृतम् ॥

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनाज से दस गुना अधिक लाभ आटे में होता है, आटे से दस गुना अधिक लाभ दूध में होता है। दूध से आठ गुना अधिक ताकत मांस में और मांस से दस गुना अधिक शक्ति घी में मानी गई है। इसमें बताया गया है कि शरीर को ताकत और ऊर्जा देने में अलग-अलग खाद्य पदार्थों का महत्व अलग होता है, और घी को सबसे अधिक पौष्टिक माना गया है।

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श्लोक 3

दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता।
अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः।।

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने की भावना, मीठा बोलना, धैर्य रखना और सही-गलत की समझ, ये चार गुण अभ्यास से नहीं आते, बल्कि व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। कुछ अच्छे गुण इंसान के स्वभाव का हिस्सा होते हैं। जैसे उदारता, मीठी वाणी, धैर्य और समझदारी, ये व्यक्ति के चरित्र को महान बनाते हैं।

श्लोक 4

आत्मवर्गं परित्यज्य परवर्गं समाश्रयेत्।
स्वयमेव लयं याति यथा राज्यमधर्मतः।।

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लोगों और हितैषियों को छोड़कर दूसरों का साथ पकड़ लेता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। जैसे अधर्म के कारण एक राज्य धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। अपने सच्चे साथियों और शुभचिंतकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गलत लोगों या स्वार्थी संगति का सहारा लेने से अंत में नुकसान ही होता है।

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श्लोक 5

गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिनः।
द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं स्त्रैणस्य न पवित्रता ।।

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति घर-परिवार के मोह में अत्यधिक फंसा रहता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। जो मांस खाने में आसक्त होता है, उसके मन में दया कम होती है। धन के लालची व्यक्ति में सत्य नहीं टिकता और जो व्यक्ति अत्यधिक स्त्री आसक्ति में डूबा रहता है, उसके जीवन में पवित्रता नहीं रहती। अत्यधिक मोह, लालच और भोग-विलास इंसान के अच्छे गुणों को कमजोर कर देते हैं। संतुलित जीवन और संयम ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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