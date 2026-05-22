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Quote Of The Day: इन 3 चीजों में हमेशा संतोष कर लेना चाहिए, तभी होंगे सुखी, पढ़ें आज का विचार

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aaj ka vichar: माना जाता है कि जो व्यक्ति आचार्य चाणक्य की नीतियों को जीवन में अपनाता है, उसके लिए सफलता की राह आसान हो जाती है। नीचे कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं, जो जीवन में सही मार्ग दिखाने और परेशानियों से बचने में मदद करते हैं।

Quote Of The Day: इन 3 चीजों में हमेशा संतोष कर लेना चाहिए, तभी होंगे सुखी, पढ़ें आज का विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य की बातें आज भी लोगों के लिए बेहद काम की मानी जाती हैं। उन्हें अपने समय का महान विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने रिश्तों, व्यवहार और सफलता से जुड़ी जरूरी बातों को आसान और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों को जीवन में अपनाता है, उसके लिए सफलता की राह आसान हो जाती है। नीचे कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं, जो जीवन में सही मार्ग दिखाने और परेशानियों से बचने में मदद करते हैं।

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श्लोक 1

लुब्धमर्थेन गृहिणीयात् स्तब्धमञ्जलिकर्मणा।
मूर्ख छन्दानुवृत्या च यथार्थत्वेन पण्डितम्॥

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभी व्यक्ति को धन देकर, घमंडी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी पसंद के अनुसार व्यवहार करके और विद्वान को सत्य एवं यथार्थ बात कहकर अपने वश में किया जा सकता है। यह श्लोक मानव स्वभाव को समझाने वाला एक नीति-वचन है, जिसमें अलग-अलग लोगों से व्यवहार करने की उचित नीति बताई गई है।

श्लोक 2

वरं न राज्यं न कुराजराज्यं वरं न मित्रं न कुमित्रमित्रम्।
वरं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो वरं न दारा न कुदारदाराः॥

राज्य न होना बेहतर है, लेकिन दुष्ट राजा का राज्य नहीं। मित्र न होना अच्छा है, लेकिन बुरा मित्र नहीं। शिष्य न होना उचित है, लेकिन दुष्ट शिष्य नहीं। पत्नी न होना अच्छा है, लेकिन खराब चरित्र वाली पत्नी नहीं। यह श्लोक बताता है कि जीवन में गलत संगति, गलत नेतृत्व और गलत संबंधों से दूर रहना ही बेहतर है। कई बार किसी चीज़ का अभाव सहन किया जा सकता है, लेकिन उसका बुरा रूप जीवन में बड़ा नुकसान पहुंचाता है।

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श्लोक 3

सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने।
त्रिषु चैव न कर्त्तव्योऽध्ययने जपदानयोः॥

आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को तीन चीजों में संतोष रखना चाहिए- स्त्री, भोजन और धन। यानी रिश्तों में संतुलन रखना चाहिए, भोजन जरूरत के अनुसार करना चाहिए और पैसों के पीछे जरूरत से ज्यादा नहीं भागना चाहिए। वहीं तीन काम ऐसे हैं जिनमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए— शिक्षा, तप और दान। इन कामों को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और दिल से करना चाहिए।

श्लोक 4

आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षेत्र शत्रुसंकटे।
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव:।

आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में जो परिस्थितियां बताई हैं, उनमें जो व्यक्ति हमारी मदद करता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुःख, दर्द और गरीबी में साथ देने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिन्तक होता है।जब दुश्मन परेशान करे तब जो इंसान मदद करे वो हमारा शुभ चिंतक होता है। शासकीय कामों और अधिकारियों की वजह से आने वाली परेशान में मदद करने वाला इंसान हमारा शुभ चिंतक होता है। घर-परिवार में किसी की मृत्यु के समय साथ रहने वाला इंसान हमारा शुभ चिंतक होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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