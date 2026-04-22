Quote Of The Day: इन 4 चीजों से बना लें दूरी, जीवन होगा सुखी, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
aaj ka vichar: जीनव को सुखी बनाने के लिए इंसान को सही मार्गदर्शन की बहुत जरुरत होती है। आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आज भी लोगों को सही दिशा दिखाती हैं। चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू-जैसे परिवार, समाज, रिश्ते, करियर और सफलता से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं।
Aaj Ka Suvichar: जीनव को सुखी बनाने के लिए इंसान को सही मार्गदर्शन की बहुत जरुरत होती है। आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आज भी लोगों को सही दिशा दिखाती हैं। चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू-जैसे परिवार, समाज, रिश्ते, करियर और सफलता से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, और सही सोच व व्यवहार से यह संभव है। आज हम आपके लिए चाणक्य नीति के कुछ ऐसे श्लोक लेकर आए हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
श्लोक 1
धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोऽपि न विद्यते।
जन्मजन्मनि मर्येष मरणं तस्य केवलम् ॥
अर्थ- श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म यानी सही आचरण, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक भी नहीं होता, उसका जीवन बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्र में ही बीतता है। अगर इंसान अपने जीवन में इन चार मुख्य उद्देश्यों में से किसी पर भी ध्यान नहीं देता, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और उसे केवल जन्म-मरण का चक्र ही मिलता है।
श्लोक 2
त्यजेद्धर्म दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत् ।
त्यजेत्क्रोधमुखीं भार्यान्निः स्नेहानबंधवांस्त्यजेत् ॥
अर्थ- श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जिस धर्म में दया न हो, उसे छोड़ देना चाहिए। जिस गुरु के पास ज्ञान न हो, उसे भी त्याग देना चाहिए। क्रोध करने वाली पत्नी को त्याग देना चाहिए, और ऐसे रिश्तेदारों को भी छोड़ देना चाहिए जिनमें स्नेह न हो। जीवन में वही चीजें और रिश्ते रखने चाहिए जो अच्छे, समझदार और प्रेम से भरे हों। जहां दया, ज्ञान और स्नेह न हो, वहां से दूर रहना ही बेहतर है।
श्लोक 3
अध्वा जरा मनुष्याणां वाजिनां बंधनं जरा।
अमैथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणामातपं जरा॥
अर्थ- श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा यात्रा पर रहते हैं या अपना क्षमता से अधिक चलते हैं उनकी उम्र जल्द ढलने लग जाती है। यात्रा की थकान और अनियमित रूटीन के कारण लोग जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। जो स्त्री अपने पति से शारीरिक सुख नहीं पाती वह जल्दी बुढ़ापे की श्रेणी में आने लगती है। चाणक्य ने श्लोक में ये भी बताया है कि जिस घोड़े को ज्यादातर बांधकर रखा जाए वह जल्द बूढ़ा हो जाता है।
श्लोक 4
यथा चतुर्भिः कनकं पराक्ष्यते निघर्षणं छेदनतापताडनैः।
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥
अर्थ- चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से सोने को चार तरीकों से परखा जाता है, घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीटकर, ठीक वैसे ही इंसान की पहचान भी चार बातों से होती है- त्याग, आचरण (शील), गुण और कर्म से।
श्लोक 5
तावद्भयेन भेतव्यं यावद् भयमनागतम्।
आगतं तु भयं वीक्ष्यं प्रहर्तव्यमशंकया ॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि डर तब तक ही रखना चाहिए, जब तक खतरा सामने न आया हो। लेकिन जब खतरा सामने आ जाए, तो बिना घबराए उसका सामना करना चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान