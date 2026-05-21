Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Quote Of The Day: क्रोध यमराज के समान, विद्या कामधेनु गाय के समान और संतोष…पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उपयोगी मानी जाती हैं। उन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है।

Quote Of The Day: क्रोध यमराज के समान, विद्या कामधेनु गाय के समान और संतोष…पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उपयोगी मानी जाती हैं। उन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने रिश्तों, व्यवहार और सफलता के मूल सिद्धांतों को बेहद सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए आगे बढ़ना और सफलता पाना आसान हो जाता है। नीचे कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं, जो जीवन को सही दिशा दिखाने और समस्याओं से बचने में मददगार साबित होते हैं।

ये भी पढ़ें:Quote Of The Day: ये 5 आदतें इंसान को बनाती है ज्ञानवान और सफल,पढ़ें आज के विचार

श्लोक 1

न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये।
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्॥

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान न तो लकड़ी में होते हैं, न पत्थर में और न ही मिट्टी की मूर्ति में। ईश्वर तो केवल भाव या सच्ची श्रद्धा और भक्ति में निवास करते हैं, इसलिए भाव ही सबसे बड़ा कारण है। अर्थात् पूजा का वास्तविक महत्व बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की सच्ची आस्था, श्रद्धा और भावनाओं में होता है। यदि मन में सच्चा प्रेम और विश्वास हो, तभी ईश्वर की अनुभूति संभव है।

शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम्।
न तृष्णया परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः ॥

इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अत्यधिक लालसा से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अर्थात् जीवन में सच्चा सुख संतोष और मानसिक शांति से मिलता है। इंसान की असीम इच्छाएं ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, जबकि दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है।

क्रोधो वैवस्वतो राहा तृष्णा वैतरणी नदी।
विद्या कामदुधा धेनुः सन्तोषो नन्दनंवनम्॥

क्रोध यमराज के समान विनाशकारी है, तृष्णा वैतरणी नदी के समान दुःखदायी है। विद्या कामधेनु गाय के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और संतोष स्वर्ग के नंदनवन के समान सुख देने वाला है। अर्थात् क्रोध और लालच मनुष्य को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि ज्ञान और संतोष जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देते हैं।

ये भी पढ़ें:Quote of the Day: दोस्ती में कभी नहीं खाएंगे धोखा, बस ऐसे परखें व्यक्तित्व

गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्।
सिद्धिर्भूषयते वद्यां भोगी भूषयते धनम् ॥

इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुण रूप को सुशोभित करते हैं, अच्छा शील कुल को सम्मानित करता है। सफलता विद्या को शोभा देती है और धन तभी सार्थक होता है जब उसका उचित उपयोग और उपभोग किया जाए। अर्थात् केवल बाहरी सुंदरता या धन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के गुण, चरित्र, ज्ञान और धन का सही उपयोग ही उसे वास्तव में श्रेष्ठ बनाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:जीवन, मृत्यु, सुख-दुख... सब कुछ समय के अधीन है, पढ़ें आज का विचार
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
aaj ka suvichar quote of the day Chanakya Niti
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने