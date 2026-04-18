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Quote Of The Day: दूसरों से नफरत करने से धन हानि, ज्ञानी से नफरत परिवार का विनाश, पढ़ें आज का विचार

Apr 18, 2026 08:03 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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quote of the day: आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने ही लोगों से द्वेष यानी नफरत रखने से मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरों से द्वेष करने से धन का नुकसान होता है। राजा से द्वेष करने से खुद का विनाश होता है। नीचे पढ़ें आज का विचार।

Quote Of The Day: दूसरों से नफरत करने से धन हानि, ज्ञानी से नफरत परिवार का विनाश, पढ़ें आज का विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य एक महान विचारक और नीति-निर्माता थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सही दिशा दिखाती हैं। चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू-जैसे परिवार, समाज, रिश्ते, करियर और सफलता—से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, और सही सोच व व्यवहार से यह संभव है। आज हम आपके लिए चाणक्य नीति के कुछ ऐसे श्लोक लेकर आए हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

श्लोक 1
आप्तद्वेषाद्भवैन्मृत्युः परद्वेषाद्धनक्षयः।
राजद्वेषाद्भवेन्नशो ब्रह्मद्वेषात्कुलक्षयः॥

अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने ही लोगों से द्वेष यानी नफरत रखने से मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरों से द्वेष करने से धन का नुकसान होता है। राजा से द्वेष करने से खुद का विनाश होता है। ज्ञानी लोगों से द्वेष करने से परिवार यानी कुल का नाश होता है। इसका मतलब है कि द्वेष हर रूप में नुकसान ही देता है, चाहे अपने लोगों से हो, दूसरों से, सत्ता से या ज्ञान से। इसलिए द्वेष से बचना ही बेहतर है।

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श्लोक 2

विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च सन्ध्या वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्।
तस्मात् मूलं यत्नो रक्षणीयम् छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् ॥

अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति एक वृक्ष के समान होता है। उसकी ज्ञानी रूपी वृक्ष की जड़ नित्य उपासना के समान होता है। वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म-कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए उस जड़ी की विशेष देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि जड़ नष्ट हो जाने पर ना ही शाखाएं बचती है और ना ही पत्ते।

श्लोक 3

एकवृक्षे समारूढा नानावर्णा बिहंगमाः।
प्रभाते दिक्षु दशसु का तत्र परिवेदना?

अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अलग-अलग रंग के पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे होते हैं, लेकिन सुबह होते ही वे सब अलग-अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। फिर इसमें दुख करने की क्या बात है? ठीक यही दशा मनुष्यों का भी जीवन में लोग (परिवार, दोस्त) कुछ समय के लिए साथ होते हैं, लेकिन समय आने पर सब अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। इसलिए बिछड़ने पर ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए, यह स्वाभाविक है।

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श्लोक 4

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुध्दैश्व कुतो बलम्।
वने हस्ती मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥

अर्थ- इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि यानी समझदारी होती है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। बिना बुद्धि के बल का कोई महत्व नहीं होता। जंगल में एक मदमस्त हाथी को भी एक छोटे से खरगोश ने हरा दिया था। असली ताकत दिमाग की होती है, सिर्फ शरीर की ताकत से जीत नहीं मिलती। समझदारी से बड़ा काम किया जा सकता है।

श्लोक 5

शाकेन रोगा वर्द्धते पयसो वर्द्धते तनुः।
घृतेन वर्द्धते वीर्यं मांसान्मांस प्रवर्द्धते ॥

अर्थ- यह श्लोक बताता है कि अलग-अलग प्रकार के भोजन का शरीर पर अलग असर होता है, दूध और घी ताकत बढ़ाते हैं, जबकि मांस से शरीर मजबूत होता है। अधिक साग खाने से रोग बढ़ सकते हैं। दूध से शरीर बढ़ती है। घी से ऊर्जा बढ़ती है। मांस खाने से शरीर का मसल्स बढ़ता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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