Quote Of The Day: सत्य को जानने वाले के लिए स्वर्ग भी तिनके जैसा, बहादुर व्यक्ति के लिए जीवन भी तिनके जैसा
aaj ka vichar: चाणक्य ने सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज, रिश्ते, नौकरी और सफलता से जुड़ी अहम बातें भी समझाई हैं, जो आज भी उपयोगी हैं। आज हम आपके लिए चाणक्य नीति के कुछ ऐसे श्लोक लेकर आए हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण मंत्र की तरह हैं।
Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य एक महान विचारक थे, उनकी नीतियां हमेशा से समाज को सही दिशा दिखाती रही हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज, रिश्ते, नौकरी और सफलता से जुड़ी अहम बातें भी समझाई हैं, जो आज भी उपयोगी हैं। आज हम आपके लिए चाणक्य नीति के कुछ ऐसे श्लोक लेकर आए हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण मंत्र की तरह हैं और जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
श्लोक 1
जन्ममृत्युं हि यात्येको भुनक्त्येकं शुभाशुभम्।
नरकेषु पतत्येक एको याति परां गतिम्॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म और मृत्यु अकेले ही भोगता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेले ही पाता है। नरक में भी अकेला जाता है और मोक्ष भी अकेले ही प्राप्त करता है। इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद होता है, कोई और उसके साथ नहीं जाता।
श्लोक 2
तृणं ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणं शूरस्य जीवितम्।
जिताक्षस्य तृणं नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत्॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म यानी परम सत्य को जानता है, उसके लिए स्वर्ग भी तिनके के समान है। वीर यानी बहादुर व्यक्ति के लिए अपना जीवन भी तिनके जैसा होता है। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, उसके लिए भोग-विलास तिनके समान है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है, उसके लिए पूरा संसार ही तिनके जैसा है। इसका मतलब है कि जब इंसान ऊंचे स्तर का ज्ञान, साहस, आत्मसंयम और वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो दुनिया की बड़ी-बड़ी चीजें भी उसके लिए महत्वहीन हो जाती हैं।
श्लोक 3
विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च।
व्यधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च॥
अर्थ- यह श्लोक बताता है कि जीवन के अलग-अलग समय में अलग चीजें हमारा साथ देती हैं। घर से दूर होने पर ज्ञान ही हमारा सच्चा सहारा बनता है, घर में जीवनसाथी सबसे बड़ा मित्र होता है, बीमारी में दवा ही सबसे जरूरी होती है और मृत्यु के बाद केवल हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।
श्लोक 4
सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः।
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥
अर्थ- इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धरती का स्थिर रहना, सूर्य का प्रकाश देना और वायु का चलना, ये सब सत्य की शक्ति से ही संभव हैं। यहां “सत्य” का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और सही मार्ग पर चलना भी है। जब जीवन में सत्य होता है, तो हर चीज सही ढंग से चलती है। अगर सत्य न हो, तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि पूरी सृष्टि सत्य पर ही टिकी हुई है।
श्लोक 5
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव हि॥
अर्थ- इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति निश्चित यानी सही को छोड़कर अनिश्चित यानी गलत का साथ देता है, उसका सही भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सही और गलत की पहचान जरूर करें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान