Quote Of The Day: नदी, शस्त्रधारी, सींग वाले जानवरों पर कभी ना करें भरोसा, जीवन को सुखी बना देंगे चाणक्य के ये विचार
aaj ka vichar: आचार्य चाणक्य एक महान विचारक थे, जिनकी सीख आज भी लोगों को सही दिशा दिखाती है। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज, रिश्ते, नौकरी और सफलता से जुड़ी अहम बातें भी समझाई हैं, जो आज भी उपयोगी हैं।
Aaj Ka Vichar: आचार्य चाणक्य एक महान विचारक थे, जिनकी सीख आज भी लोगों को सही दिशा दिखाती है। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज, रिश्ते, नौकरी और सफलता से जुड़ी अहम बातें भी समझाई हैं, जो आज भी उपयोगी हैं। ऐसे ही एक श्लोक के जरिए उन्होंने यह बताया है कि हमें किन किन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इस नीति का ध्यान नहीं रखा जाता है तो, हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज हम उनके 5 ऐसे श्लोकों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जीवन में अपनाकर सफलता की राह आसान बनाई जा सकती है।
श्लोक 1
नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां श्रृंगीणां तथा।
विश्वासो नैव कर्तव्य: स्त्रीषु राजकुलेषु च।।
अर्थ- चाणक्य नीति के इस श्लोक का भाव यह है कि कुछ चीज़ों पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। नदियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बहाव कभी भी अचानक तेज हो सकता है और खतरा पैदा कर सकता है। हथियार रखने वाले व्यक्ति यानी शस्त्रधारियों से भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वह गुस्से में आकर नुकसान पहुंचा सकता है। नुकीले नाखून या सींग वाले जानवर भी कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना बेहतर है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, बुरे स्वभाव वाले लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे अपना काम निकलने के बाद धोखा दे सकते हैं। इसी तरह, किसी भी पद या शक्ति से जुड़े व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय समझदारी और सावधानी से काम लेना चाहिए।
श्लोक 2
आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान् रक्षेध्दनैरपि ।
नआत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ।।
अर्थ- चाणक्य बताते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए धन की बचत करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर धन खर्च करके भी अपने जीवनसाथी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब बात स्वयं की सुरक्षा की हो, तो धन और अन्य संबंध भी छोटे पड़ जाते हैं। चाणक्य के अनुसार, जीवन में धन का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसकी रक्षा और सही उपयोग करना जरूरी है। जो लोग धन की अहमियत नहीं समझते और उसे बेवजह खर्च करते हैं, उन्हें आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, धन से भी ज्यादा जरूरी आत्मा की सुरक्षा और शुद्धता है। यदि मन और आत्मा शुद्ध रहें, तो जीवन में सुख-समृद्धि और धन का आशीर्वाद भी बना रहता है।
श्लोक 3
गुणैरुत्तमतां याति नोच्चैरासनसंस्थितः।
प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते॥
अर्थ- इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य अपनी ऊंची जगह या पद से महान नहीं बनता, बल्कि अपने गुणों से श्रेष्ठ बनता है। जैसे महल के शिखर (ऊपर) पर बैठा हुआ कौआ भी गरुड़ नहीं बन जाता, उसी तरह सिर्फ ऊंचे स्थान पर पहुंचने से कोई महान नहीं हो जाता। इसके यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके गुण, ज्ञान और आचरण से होती है, न कि उसके पद या बाहरी दिखावे से।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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