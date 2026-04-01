Quote of the day: त्याग, गुण... मनुष्य की परख इन 4 बातों से होती हैं, गांठ बांध लें चाणक्य की ये बातें
aaj ka vichar: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं, जिसपर मनुष्य अगर अमल करें, तो वह हर कार्य में सफल हो जाता है। वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा ईमानदार होकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं, जिसपर मनुष्य अगर अमल करें, तो वह हर कार्य में सफल हो जाता है। वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा ईमानदार होकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज हम आपको चाणक्य की कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो इससे आपके लिए सफलता प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
श्लोक 1:
"विषादप्यमृतं ग्राह्यममेध्यादपि काञ्चनम्।
नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि।।"
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहरीली चीज से अमृत, गंदी जगह से सोना लिया जा सकता है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि ज्ञान जहां से मिले वहीं से ले लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है।
श्लोक 2:
प्रलये भिन्नमर्यादा भवन्ति किल सागराः ।
सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः ॥
इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि प्रलय (महाविनाश) के समय समुद्र भी अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं। वो किनारों को तोड़कर जल-थल एक कर देता है। लेकिन सज्जन और साधु प्रलय जैसी कठिन परिस्थिति में भी अपनी मर्यादा और सिद्धांत नहीं छोड़ते। ऐसे लोग अपने चरित्र, मर्यादा और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हों, अच्छे लोग हमेशा अपने अच्छे गुण बनाए रखते हैं।
श्लोक 3:
यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते
निघर्षणच्छेदनतापताडनैः।
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते
त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा॥
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह सोने (कनक) को चार तरीकों से परखा जाता है- घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीटकर, उसी तरह मनुष्य की भी चार बातों से पहचान होती है- त्याग, आचरण (शील), गुण और कर्म।
श्लोक 4:
क: काल: कानि मित्राणि को देश: कौ व्ययागमौ। कस्याऽडं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुंहु:।।
इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में बार-बार कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सोच-विचार करते रहना चाहिए, ताकि वह सही निर्णय ले सके और गलतियों से बच सके।
- अभी कौन सा समय (काल) चल रहा है,
- मेरे सच्चे मित्र कौन हैं,
- मैं किस स्थान (देश) में हूं,
- मेरी आय और खर्च क्या है,
- मैं किस परिस्थिति में हूं,
- और मेरी अपनी क्षमता (शक्ति) कितनी है।
श्लोक 5:
"नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम् ।
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः॥"
चाणक्य नीति के इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान को जरूरत से ज्यादा सीधा या भोला नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर लोग उसका आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है, जबकि टेढ़े-मेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। उसी तरह, जो लोग बहुत ज्यादा सरल होते हैं, उन्हें लोग जल्दी नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए समझदारी और सतर्कता जरूरी है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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