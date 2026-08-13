आज का तुला राशिफल 13 अगस्त: दिन खत्म होने से पहले होगा धन लाभ, करियर में इन 3 ग्रहों से फायदा
Libra Horoscope Today Tula Rashifal 13 August 2026: तुला राशि वालों को आज दोपहर के बाद धन के मामले में लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं। वहीं करियर में एक साथ 3 ग्रह लाभ देंगे जिससे मेहनत रंग लाएगी। यहां पढ़ें तुला राशि के लिए विस्तृत राशिफल।
Aaj ka Tula Rashifal Libra Horoscope Today 13 August 2026, तुला राशिफल 13 अगस्त: सुबह का हिस्सा काम और जिम्मेदारियों पर ज्यादा फोकस मांग सकता है। किसी मीटिंग, रिपोर्ट, जवाब या ऑफिस से जुड़ी बात को लेकर मन थोड़ा गंभीर रहेगा। अच्छा यह है कि आप अपनी बात संतुलित ढंग से रख पाएंगे, इसलिए ऊपरी दबाव होने पर भी काम संभलता जाएगा।
दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और लोगों से सहयोग मिलने लगेगा। जिन इच्छाओं को आप काफी समय से मन में दबाकर चल रहे थे, उनमें से किसी एक पर अब आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। बड़े भाई या बड़ी बहन जैसे किसी वरिष्ठ सदस्य का साथ काम आ सकता है। समाज या अपने दायरे में आपकी छवि बेहतर होगी। कुछ लोग आपकी मेहनत को खुले तौर पर सराह भी सकते हैं।
करियर वाले क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको गंभीर और असरदार बनाता है, जबकि बाद का चंद्रमा लाभ और मेलजोल का माहौल बनाता है। बस इतना ध्यान रखें कि हर निमंत्रण या हर नई योजना में तुरंत हां न कहें। अपनी ऊर्जा और समय का सही हिसाब रखना जरूरी रहेगा।
तुला लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन सुखद संकेत दे रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों से साथी के साथ दूरी, व्यस्तता या छोटी शिकायतें चल रही थीं, तो शाम तक बात नरम हो सकती है। विवाहित लोगों को साथ में आराम का समय मिल सकता है। रोमांटिक मूड भी बेहतर रहेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे बहुत भारी बात करने के बजाय हल्के, सच्चे और साफ शब्दों में दिल की बात रखें। परिवार में आपकी वाणी का असर रहेगा, इसलिए कटाक्ष से बचें। शुक्र खर्च वाले भाव में है, इसलिए प्यार जताने के लिए बहुत बड़ा खर्च जरूरी नहीं है। छोटा सा ध्यान, समय और संवेदनशील व्यवहार ज्यादा असर करेगा।
तुला करियर राशिफल
कामकाज में यह दिन उपयोगी साबित हो सकता है। सुबह के हिस्से में बॉस, क्लाइंट या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की अपेक्षाएं साफ दिखाई देंगी। आपको अपने काम की प्राथमिकता तय करनी होगी। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें जिम्मेदारी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है, लेकिन उसी के साथ पहचान भी मिलेगी। दिन के बाद के हिस्से में नेटवर्किंग, टीमवर्क और समूह से जुड़े काम बेहतर रहेंगे। किसी पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, पब्लिक डीलिंग, मीडिया, डिजाइन, सलाह या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थियों को भी लक्ष्य स्पष्ट रखने से फायदा होगा। राहु रचनात्मक सोच बढ़ा रहा है, इसलिए नया आइडिया आए तो उसे लिख लें। बस पढ़ाई और स्क्रीन टाइम में संतुलन रखें।
तुला फाइनेंस राशिफल
आर्थिक रूप से दिन ठीक से अच्छा कहा जा सकता है। आमदनी की संभावना बन रही है और अटके हुए लाभ की राह भी खुल सकती है। अगर आप बचत को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो तय अवधि वाली योजनाएं, सिस्टेमैटिक निवेश या सुरक्षित विकल्पों पर सोच सकते हैं। जल्दी अमीर बनने वाली बातों से दूरी रखें। परिवार या मित्रों के साथ पैसे के लेनदेन में साफ शब्दों का इस्तेमाल करें। दिन के बाद के हिस्से में लाभ का संकेत मजबूत है, इसलिए छोटे मौके भी नजरअंदाज न करें।
तुला हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन पर दबाव महसूस हो सकता है। सुबह जिम्मेदारियां भारी लगेंगी, फिर धीरे धीरे राहत मिलेगी। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक आपको संतुलित रखेगी। शनि काम वाले क्षेत्र में है, इसलिए रुटीन बिगड़ने न दें। देर रात तक अनावश्यक जागना कल की ऊर्जा कम कर सकता है।
आज की सलाह: कमाई बढ़े तो पहले बचत तय करें, फिर खर्च और खुशी की योजना बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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