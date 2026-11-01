तुला राशिफल (1 नवंबर 2026): नौकरी और कारोबार में चमकेगी किस्मत, गुरु का शुभ प्रभाव बढ़ाएगा कमाई के मौके
1 नवंबर 2026 को तुला राशि वालों के लिए करियर और सामाजिक संपर्क से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं। गुरु के शुभ प्रभाव से नए संपर्क और सहयोग काम आ सकते हैं। नौकरी और कारोबार में अपनी मेहनत और उपलब्धियों को सही तरीके से सामने रखें।
Aaj Ka Tula Rashifal 1 November 2026, Libra Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम को पूरा करने, अपनी भूमिका स्पष्ट रखने और जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान रहेगा। यदि किसी वरिष्ठ के सामने सुझाव रखना है तो उसके साथ जरूरी तथ्य भी तैयार रखें। अच्छी तैयारी उपयोगी हो सकती है, लेकिन प्रशंसा को दिन की सफलता की एकमात्र कसौटी न बनाएं। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। नियमित मेहनत, प्रतिस्पर्धा की तैयारी और अव्यवस्थित प्रक्रिया सुधारने में यह स्थिति रचनात्मक है। आज किसी लंबित काम को संभालने योग्य हिस्सों में बांटना बड़े दावे करने से अधिक उपयोगी रहेगा। निजी जरूरतों के लिए भी पर्याप्त जगह रखें।
तुला राशि का करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। पेशेवर परिचय से उपयोगी जानकारी मिल सकती है और साझा लक्ष्य पर आगे बढ़ने की गुंजाइश है। किसी परिचित से बात करें तो सामान्य मदद मांगने के बजाय अपना उद्देश्य स्पष्ट बताएं। नौकरी में हैं तो किए गए काम का संक्षिप्त विवरण तैयार रखें। कारोबार बढ़ाने का विचार हो तो पहले मौजूदा मांग, कर्मचारियों की क्षमता और सेवा की गुणवत्ता जांचें। तुला राशि के पहले भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए परिचय पत्र, आवेदन और जरूरी संदेश भेजने से पहले पढ़ लें। विद्यार्थियों को शुरुआत में गति कम लगे तो कठिन अध्याय छोड़ना जरूरी नहीं। पहले उसका ढांचा समझें, फिर छोटे प्रश्न हल करें। समूह अध्ययन में चर्चा का विषय तय रखने से भटकाव घटेगा। किसी शिक्षक की टिप्पणी मिले तो उसे सुधार की ठोस सूची में बदलें।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पसंद के जोखिम और दूसरों की आर्थिक उपलब्धियों से बनने वाली अपेक्षा के बीच फर्क पहचानने को कहती है। किसी मित्र का निवेश आपके लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं। अतिरिक्त काम से आय का प्रस्ताव आए तो भुगतान, समय और खर्च की शर्तें पूछें। संभावित रकम को मिलने से पहले उपलब्ध बचत में न जोड़ें। घर के जरूरी खर्च और प्रयोग के लिए रखी राशि अलग रखें। पुराने बकाये पर विनम्र अनुस्मारक भेजना उपयोगी होगा। खरीद में छूट देखने के साथ उसकी वास्तविक जरूरत और आगे के रखरखाव का खर्च भी समझें।
तुला राशि का लव राशिफल
तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के शुक्र वक्री हैं। अपनी पसंद और रिश्ते में चाही जाने वाली निकटता पर दोबारा सोचने की गुंजाइश है, लेकिन सामने वाले की भावनाएं अनुमान से तय न करें। जीवनसाथी व्यस्त हों तो बातचीत का सुविधाजनक अवसर पूछें। संतान के व्यवहार को लेकर असंतोष हो तो पूरे व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने के बजाय एक घटना पर चर्चा करें। उसके पक्ष की बात सुनना भी जरूरी होगा। किसी नए परिचय को आगे बढ़ाना चाहें तो अपनी रुचि सहज ढंग से व्यक्त करें। पुराने मतभेद में पहले यह समझें कि दोनों अभी समाधान चाहते हैं या कुछ समय लेकर बात करना बेहतर होगा। अपनापन दिखाने के लिए महंगा आयोजन जरूरी नहीं।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
जिम्मेदारियों के बीच भोजन और आराम को लगातार टालने से बचें। बैठकर काम करते हैं तो बीच में उठें और शरीर को सहज गति दें। अपनी थकान के अनुसार काम की मात्रा बदलना व्यावहारिक है। परिवार में किसी बच्चे की तबीयत को लेकर वास्तविक चिंता हो तो देखे गए लक्षणों के आधार पर चिकित्सकीय सलाह लें, केवल आशंका पर निष्कर्ष न निकालें। चल रही दवा या नियमित देखभाल में स्वयं बदलाव न करें। काम समाप्त करने की स्पष्ट सीमा रखने से मन को विश्राम मिल सकता है। सोने से पहले लंबित कार्यों की छोटी सूची बनाकर उन्हें अगले दिन के लिए छोड़ दें।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- बहुरंगी
क्या करें- सबसे जरूरी जिम्मेदारी का अपेक्षित परिणाम लिखें। उससे जुड़े दस्तावेज और अगले कदम साथ रखें। किसी सहयोगी से सहायता चाहिए तो काम का दायरा बताएं और उसकी उपलब्धता पूछकर ही योजना में शामिल करें।
क्या न करें- मान्यता पाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम स्वीकार न करें। किसी बच्चे, सहकर्मी या जीवनसाथी की एक प्रतिक्रिया को उसके पूरे व्यवहार का प्रमाण मानकर कठोर निर्णय देने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र