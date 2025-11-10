तुला राशिफल 10 नवंबर 2025: तुला राशि वाले फीलिंग्स जाहिर करें, इमोशंस कूल डाउन होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनरशिप म

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि वाले आप जल्दबाजी में फैसले ले हे हैं, तो अवाइड करें, दूसरों की कॉपी भी ना करें।

Libra Horoscope Today 10 November 2025: आज फाइनेंस को लेकर सावधान रहें। पैसों को लेकर खास ध्यान रखें। पर्सनल लाइफ में खुशियों की वजह एक नया रिलेशनशिप बनेगा। आज प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी चैलेंज आ रहे हैं, उनको सोल्व करें। आज छोटी आर्थिक प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको छोटे चैलेंज देखने को मिलेंगे। आज एक नया रिलेशनशिप में बना रहेगा। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पर खास ध्यान रखना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल आज तुला राशि वालों को रोमांस जिंदा रखना चाहिए। अगर आपमें थोड़े बहुत असहमति हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे की उपस्थिति को पसंद और प्यार करते हैं। आज किसी दिन डेट को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, तो प्रपोज कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव में मिलेगा। अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। इससे आप अपने इमोशंस को कूल डाउन कर सकते हैं। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल भी मिल सकते हैं। जो महिलाएं आज शादी करना चाहती हैं, उन्हें पैरेंट्स से मंजूरी मिल सकती है। आज आप रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं, जहां आप उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं, और अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं।

तुला करियर राशिफल आज कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा। टीम मीटिंग्स में आपको अपना ओपिनियन देते समय खास सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों की राय टीम में दरार पैदा कर सकती हैं। आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना होगा। आईटी प्रोफेशनल को क्वलाइंटस के साथ, खासकर विदेशी क्लाइंट्स के साथ, समस्याएं होंगी। आज कुछ वकीलों को सेंसेशनल केस मिलेंगे, जिसमें आपको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। बिजनेसमैन जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ग्रोसरीज का काम करते हैं, उन्हें पार्टनरशिप में आज दिक्कत आ सकती है।

तुला मनी राशिफल आज पैसों से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जो सुबह के समय आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन दिन के खत्म होते ही, ये सही भी हो जाएंगी। अगर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा कोई विवाद है, तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। आप पैसा दान भी कर सकते हैं। कुछ छात्रों को विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है और पैसा नहीं है, तो आपको खर्च उठाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होगी। बिजनेस सभी बकाया चुका देंगे। आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है।

तुला हेल्थ राशिफल महिलाओं को फेफड़ों से संबंधित इंफेक्शन इस समय हो सकता है, जिसके लिए दिन के दूसरे भाग में आपको सोशल तौर पर ध्यान देने की जरूरत होगी। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। आज आप जिम जा सकते हैं। नाबालिगों को वायरल बुखार हो सकता है। बच्चों में स्किन संबंधी इंफेक्शन आम हैं। आज गाड़ी चलाने वालों को इसका ध्यान करना चाहिए कि सभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें । आपको शराब छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।