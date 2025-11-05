Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka tarot rashifal today tarot horoscope 5 november 2025 hindi
टैरो राशिफल 5 नवंबर: इन राशियों को मिलेगी क्लैरिटी, जानें आज के लिए जरूरी और सटीक टिप्स

टैरो राशिफल 5 नवंबर: इन राशियों को मिलेगी क्लैरिटी, जानें आज के लिए जरूरी और सटीक टिप्स

संक्षेप: Tarot Horoscope 5 November 2025: टैरो कार्ड्स जिस अंदाज में एनर्जी को पिक करते हैं, वो चौंकाने वाला होता है। आज टैरो कार्ड की मदद से ही जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?

Wed, 5 Nov 2025 09:50 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
share Share
Follow Us on

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड: द हाई प्रिस्टेस

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कई बार चुप रहना ही बेहतर होता है। ये कई बार बोलने से ज्यादा ताकत रखता है। आज चीजों को समझने की कोशिश करें। हर बात पर जल्दबाजी में जवाब ना दें। तुरंत रिएक्ट करने जरूरत नहीं है। शांत रहेंगे तो क्लैरिटी खुद मिलेगी।

लकी टिप्स: अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनने दीजिए।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

टैरो कार्ड: द मैजिशियन

आज आप खुद ही अपने फैसलों को बदल सकते हैं। इसके लिए गिल्ट ना पालें। अगर कोई पुरानी प्लानिंग सही ना लगें तो बिना किसी हिचक के उसे बदल दीजिए। ये आपकी कमजोरी नहीं है।

लकी टिप्स: आज एक प्लान को बदलकर देखें।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

टैरो कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स

आराम करना कमजोरी नहीं है। थोड़ा या छोटा सा ब्रेक लेने से दिमाग फ्रेश रहता है। इससे आपको बेहतर और नए आइडिया समझ आएंगे। एकदम थकने पर रेस्ट ना करें। जब जरूरत लगे तभी रेस्ट लें।

लकी टिप्स: आज दोपहर में छोटी सी नींद ले लें।

ये भी पढ़ें:कार्तिक पूर्णिमा 2025 की शुभकामनाएं भेजने के लिए पढ़ें ये 10 खास मैसेज

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड: द एम्प्रेस

जो आपको अंदर से खुश रखें, बस उसी एनर्जी में रहने की कोशिश करिए। मल्टीटास्किंग से बचिए। ऐसी चीजों में टाइम लगाए जो आपको आगे बढ़ाएं। सेम चीज लोगों पर भी लागू होती है।

लकी टिप्स: आज खुद के हाथ का बना खाना खाइए।

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

टैरो कार्ड: द स्ट्रेंथ

आपकी एनर्जी काफी सही है। इसे किसी और की मूड के चलते मत बदलिए। आज आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य के साथ ही कोई फैसला लें।

लकी टिप्स: आज अपने फेवरेट रंग के कपड़े पहनिए।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

टैरो कार्ड: द फूल

आज आपका हर एक कदम मायने रखता है। आपके छोटे-छोटे फैसले आपको नई दिशा दे सकते हैं। किसी के अप्रूवल का इंतजार ना करें। पहला कदम अभी बढ़ाया जा सकता है।

लकी टिप्स: आज किसी नई चीज के लिए हां कहें।

तुला टैरो राशिफल (Libra)

टैरो कार्ड: जस्टिस

आज अंदर ही अंदर जो बैलेंस नहीं लग रहा है या फिर सही नहीं लग रहा है, उसे पहले खुद एक्सेप्ट करिए। सच्चाई को समझना और उसे अपनाना ही हमारा पहला कदम होता है।

लकी टिप्स: किसी को कुछ कहने से पहले उसे लिख लें।

ये भी पढ़ें:गुरू नानक जयंती की शुभकामनाएं भेजने के लिए पढ़ें 10 खास मैसेज

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड: द मून

कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर दबती जा रही हैं। ईमानदारी बरकरार रखें। इससे आगे खूब मदद मिलने वाली है। कोई ऐसा शब्द ना कहें, जिससे लोगों को ठेस पहुंचे। एक ही बार में साफ शब्दों में अपनी बात कह दें।

लकी टिप्स: अपनी बात को क्लैरिटी के साथ कहें।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

टैरो कार्ड: द हरमिट

आज कम काम से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फोकस बनाकर रखें। आज कुछ देर खुद के साथ शांति से बैठें। ऐसा करने से आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे।

लकी टिप्स: आज 10 मिनट अकेले खुद के साथ समय बिताएं।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

टैरो कार्ड: द हिएरोफैंट

आज हर एक छोटी बातचीत का ध्यान रखें। छोटी-छोटी चीजों से ही आपको कोई छिपा हुआ गाइडेंस मिलेगा। बातों को ध्यान से सुनें। इससे आपको क्लैरिटी जल्दी मिलेगी।

लकी टिप्स: जवाब देने से पहले ध्यान से सुनें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

टैरो कार्ड: द स्टार

आज किसी चीज का दबाव ना डालें। बातों में नरमी रखें। चीजों को अपनी स्पीड से आगे बढ़ने दें। धैर्य बनाकर रखें। सब अपने सही समय पर होगा।

लकी टिप्स: आज सुबह गहरी सांस लें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड: व्हील ऑफ फॉरच्यून

आज किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चीजों को ऑव्जर्ब करिए। धैर्य रखिए। शांति बनाए रखिए। ये भी आगे बढ़ने के प्रोसेस में ही आता है।

लकी टिप्स: आज किसी संकेत को नोटिस जरूर करें।

…………………………….

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Tarot Rashifal Tarot horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने