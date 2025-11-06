Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka tarot rashifal thursday today horoscope 6 november 2025
टैरो राशिफल 6 नवंबर: वृषभ राशि ना डालें किसी तरह का प्रेशर, कुंभ राशि ना करें दूसरों से अपनी तुलना

टैरो राशिफल 6 नवंबर: वृषभ राशि ना डालें किसी तरह का प्रेशर, कुंभ राशि ना करें दूसरों से अपनी तुलना

संक्षेप: Tarot Horoscope Today Aaj Ka Tarot Rashifal in Details: टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए कि आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? साथ ही अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए जान लें कुछ सटीक और जरूरी टिप्स के बारे में…

Thu, 6 Nov 2025 08:38 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
share Share
Follow Us on

मेष (Aries)

कार्ड: द हरमिट

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा रुके और सोचें। शांत रहकर ही कोई प्लान बनाइए। जब मन एक्राग होगा तो आगे का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा।

लकी टिप: नंगे पैर आज धरती को छुएं।

वृषभ (Taurus)

कार्ड: द व्हील ऑफ फॉरच्यून

आज जो आसानी से खुल जाए, वहीं आपकी सही दिशा है। किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें। नेचुरल तरीके से जो हो रहा है, उसे होने दें। अगर रास्ता सही हो तो सुकून मिलता है नहीं तो सब कुछ मुश्किल लगता है।

लकी टिप: आज जो आसान लगे, उसे हां कहें।

मिथुन (Gemini)

कार्ड: टेम्परेंस

आज छोटी-छोटी चीजों में एडजस्टमेंट करेंगे तो बैलेंस बनेगा। आपको कोई बड़ा बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ टाइमिंग और टोन को बदलने की जरूरत है। इससे धीरे-धीरे शांति वापस आ जाएगी।

लकी टिप: आज कोई भी रिएक्शन देने से पहले पानी पिएं।

ये भी पढ़ें:धनु राशिफल 6 नवंबर: धनु राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन लाभ के योग

कर्क (Cancer)

कार्ड: क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

आज खुद को महत्व दें। खुद के लिए समय जरूर निकालें। अपनी बाउंड्री का सम्मान जरूर करिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी शांति ना भंग करें। जब आप खुद का सम्मान करेंगे और खुद को प्यार करेंगे तभी दूसरा भी ऐसा ही करेंगे।

लकी टिप: आज एक काम खुद के लिए करें।

सिंह (Leo)

कार्ड: द हैंग्ड मैन

आज जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। रुककर चीजों को समझने की कोशिश करें। हर एक चीज को ऑब्जर्व करिए। धैर्य रखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। चुप रहना कोई रुकावट नहीं है बल्कि इससे आपको क्लैरिटी ही मिलेगी।

लकी टिप: आज सुबह कुछ मिनट के लिए शांत रहें।

कन्या (Virgo)

कार्ड: द लवर्स

आज आपकी हीलिंग का दिन है। किसी से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद भी ये चीज कर सकते हैं। ईमानदारी और अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते मजबूत बनेंगे। दिल की आज सुनने की पूरी कोशिश करें।

लकी टिप: आज जिसे याद करें, उसे कॉल या मैसेज जरूर करें।

तुला (Libra)

कार्ड: जस्टिस

आपका जस्टिस सही समय पर ही आएगा और तब सब कुछ ट्रैक पर होगा। बिना किसी जरूरत के कुछ भी कंट्रोल ना करें। समय को अपना काम करने दें। जो सही मायने में आपके लिए हैं, बस वही टिका रहेगा।

लकी टिप: आखिरी फैसला लेने में कोई जल्दबाजी ना करें।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 6 नवंबर: रिश्ते में किसी तीसरे की दखलअंदाजी को रोकें

वृश्चिक (Scorpio)

कार्ड: द एम्परर

आज खुद के अंदर की आवाज को सुनें। अगर किसी चीज से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो समझ जाइए कि वो आपके लिए सही नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ ही सही दिशा मिलती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

लकी टिप: आज तीन बार गहरी सांस लें।

धनु (Sagittarius)

कार्ड: द सन

आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों से खुद की तुलना ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं और सही हैं। अंदर से आप तभी खुश होंगे जब खुद को स्वीकार कर लेंगे।

लकी टिप: आज शीशे में खुद को देखते हुए मुस्कुराइए।

मकर (Capricon)

कार्ड: द मैजिशियन

आप जैसे हैं, वैसे ही अच्छे हैं और ऐसे ही आगे बढ़िए। आपके पास आगे बढ़ने के लिए सारी चीज मौजूद है। अपने आप पर भरोसा बनाकर रखें और अगला कदम उठाएं।

लकी टिप: आज अपने मन की बात को नोट करें।

कुंभ (Auquarius)

कार्ड: द स्टार

आप सही दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों के अपनी तुलना ना करें। विश्वास बनाए रखें। इससे आप आगे की ओर आराम से बढ़ते जाएंगे। जरूरत पड़ने पर रेस्ट भी करें।

लकी टिप: बार-बार घड़ी ना देखें।

मीन (Pisces)

कार्ड: द फूल

आज आपकी एक-एक च्वाइस भविष्य का बेस बना सकती है। जिज्ञासा को खत्म ना होने दें। इसी के साथ अगला कदम आगे बढ़ाएं। चीजों को लेकर जागरूक रहिए। भले ही आपको पूरा प्लान ना ही पता हो।

लकी टिप: आज कोई पॉजिटिव सी आदत अपनाइए।

……………………

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Tarot Rashifal Tarot horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने