टैरो राशिफल 4 नवंबर: जानें आज कैसा होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन? जरूरी टिप्स से मिलेगा फायदा

Tue, 4 Nov 2025 08:49 AM

मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द हैंग्ड मैन

कोई चीज है जिसे आपको फिर से समझने की जरूकत है। जो चीज पहले साधारण सी लगी थी, अब उसके अलग मायने समझ आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। आज आपको क्लैरिटी मिलेगी। धैर्य रखिए। इससे आपको सच्चाई दिखने लगेगी।

लकी टिप्स: जो चीज अधूरी रह गई है, उसे आज फिर से देखें।

वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द टेम्परेंस

अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। कोई व्यक्ति या स्थिति आपको react करने पर मजबूर कर सकती है, पर आपको हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं है। सही जवाब वही है जो आपकी शांति बचाए। दिल और दिमाग को शांत रखकर बोलो।

लकी टिप्स: आज ज्यादा सुनें।

मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द डेविल

किसी चीज से इसलिए मत जुड़े रहिए क्योंकि वो आपको फैमिलियर लग रही है। जो चीज आराम देती है, जरूरी नहीं होता है कि वह सही ही हो। आज इस बात पर गौर करें कि आपको कौन सी आदत रोक रही है? नए एनर्जी के लिए जगह बनाकर रखें।

लकी टिप्स: आज अपनी एक छोटी सी आदत को बदलिए।

कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड: टेन ऑफ वैंड्स

हर एक बोझ को उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। कुछ चीजों को दूसरों को भी संभालने दें। मदद करने का ये मतलब नहीं है कि खुद को ही थका लो। अपने शरीर और मन को थोड़ा आराम दीजिए।

लकी टिप्स: बिना किसी गिल्ट के ब्रेक लीजिए।

सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द चैरिएट

अपनी दिशा और स्पीड खुद तय करिए। किसी ओर के स्पीड पर मत जाइए। जिस दिशा में आगे बढ़ने का उद्देश्य दिख रहा हो, उसी तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें।

लकी टिप्स: किसी भी कदम को उठाने से पहले उसे लिख लें।

कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड: व्हील ऑफ फॉरच्यून

आप किसी से भी पीछे नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि आप सिर्फ अलग रास्ते से सही जगह जा रहे हैं। किसी भी तरह की देरी या प्लान चेंज हो तो उसे फेलियर ना मानकर चलें। यूनिवर्स कुछ बेहतर तैयार कर रहा है।

लकी टिप्स: बिना ओवरथिंक के किसी बदलाव को एक्सेप्ट कर लें।

तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड: जस्टिस

किसी को कमिटमेंट देने से पहले एक बार ये चेक कर लें कि आप हां क्यों कह रहे हैं। मजबूरी या प्रेशर में कहा गया हां आपको बाद में बहुत डिस्टर्ब करेगा। पहले खुद के समय और भावनाओं का सम्मान करें।

लकी टिप्स: किसी बड़े फैसले पर आज रात सोचकर ही सोइए।

वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द स्टार

अपने साथ सॉफ्ट रहिए। खुद से नरमी से पेश आएं, इससे आपकी हीलिंग जल्दी होगी। जरूरी नहीं है कि जब कुछ आज ही सॉल्व कर दिया जाए। छोटी-छोटी चीजें आपको खूब शांति दे सकती हैं।

लकी टिप्स: खुद से एक पॉजिटिव बात कहें।

धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द मून

जो चीज आपको भारी लगे, तो शायद वो आपकी नहीं है। आज जब असहज महसूस हो तो सिग्नल को समझ जाइए। इससे बाहर निकलने की कोशिश करिए।

लकी टिप्स: जो हल्का लगे, उसे ही चुनिए।

मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द हरमिट

आज solutions के पीछे भागने की जगह simplicity चुनो। हर चीज़ को आज ही ठीक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा space चीज़ों को खुद clear होने देगा।

लकी टिप्स: एक टास्क पर पूरी तरह से फोकस करिए।

कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द फूल

हर एक प्लान को टाइट करके चलना जरूरी नहीं है। नई चीज को एक्सपेरिमेंट करने में आपको आजादी मिलेगी। अब जो भी फैसला लें या अगला कदम बढ़ाएं तो पूरे भरोसे के साथ करें।

लकी टिप्स: आज किसी अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए हां कहिए।

मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड: द मैजिशियन

भविष्य के बारे में सोच-सोचकर अपने आज को मिस ना करें। आज के मूमेंट को जीने की कोशिश करें। जो भी काम करें, उसमें अपनी मौजूदगी जरूर आने दें। आप हर चीज के लिए तैयार हैं। बस थोड़ा धीमा चलें।

लकी टिप्स: आज एक घंटे फोन से दूर रहें।

