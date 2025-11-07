टैरो राशिफल 7 नवंबर: शांत रहने की कोशिश करें धनु राशि, मकर राशि वाले आज खुद से जरूर पूछें ये सवाल
संक्षेप: Tarot Horoscope Today Aaj Ka Tarot Rashifal in Details: टैरो कार्ड आने वाले भविष्य का संकेत देते हैं। इनकी मदद से जानिए कि आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है? साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी।
मेष टैरो राशिफल (Aries)
टैरो कार्ड: द हरमिट
आज किसी चीज को साबित करने की कोशिश ना करें। शांत रहें। आज हो सकता है कि खुद डिफेंड करने का मन करें लेकिन चुप रहना ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा। जिन चीजों से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हैं, उनसे दूर रहिए। दिमाग शांत रहेगा तो क्लैरिटी मिलेगी।
लकी टिप: कुछ बात करने से पहले पानी जरूर पिएं।
वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)
टैरो कार्ड: द फूल
आज आपकी जिज्ञासा आपको काफी कुछ नया सीखाएगी लेकिन हर चीज को जानना जरूरी नहीं है। जो दिल को भाए उसे जरूर ट्राई करें। अपने एक्साइटमेंट को फॉलो करें लेकिन किसी दूसरे की राह पर ना चलें। जल्दबाजी ना करें। धीरे-धीरे आगे का रास्ता भी खुलता चला जाएगा।
लकी टिप: आज किसी अनप्लांड चीज को हां कह दें।
मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)
टैरो कार्ड: द मैजिशियन
सारी चीजों को एक ही दिन में ठीक करने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे छोटी चीजों को पहले सेटल करें। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। आज एक छोटी सी जीत भी सेटिस्फेक्शन देगी। जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें।
लकी टिप: काम शुरू करने से पहले आज एक मोमबत्ती जला लें।
कर्क टैरो राशिफल (Cancer)
टैरो कार्ड: द मून
आज आपको किसी गिल्ट से राहत मिल सकती है। दूसरों की फीलिंग्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। किसी की केयर करना ठीक है लेकिन इस वजह से खुद को परेशान ना होने दें। अपने लिए स्पेस बनाकर रखिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
लकी टिप: सोने से पहले डायरी में अपने थॉट्स को लिखें।
सिंह टैरो राशिफल (Leo)
टैरो कार्ड: द स्टार
आज आपका एक छोटा सा कदम भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब आप किसी परफेक्ट समय का इंतजार ना करें। जो भी जैसा भी सामने हैं, वहीं से शुरुआत कर दें। धीमे-धीमे आगे बढ़ते जाए।
लकी टिप: अपने घर को साफ करें।
कन्या टैरो राशिफल (Virgo)
टैरो कार्ड: द हैंग्ड मैन
आज किसी भी चीज का गिल्ट ना करें। एनर्जी कम होने के बाद भी आप खुद को पुश करते रहते हैं। रेस्ट करना भी ग्रोथ का ही हिस्सा है। थोड़ा पीछे हटकर चीजों को देखें। कुछ जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप शांत रहेंगे।
लकी टिप: पांच मिनट के लिए शांत रहें।
तुला टैरो राशिफल (Libra)
टैरो कार्ड: जस्टिस
जो बात आप अपने मन में दबाकर चल रहे थे, आज उसे कह डालें। आप चुप हैं और इससे आपकी इनर पीस डिस्टर्ब हो रही है। बिना ड्रामा किए हुए सच बोलें। आपकी फीलिंग्स भी मायने रखती है।
लकी टिप: शीशे के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें।
वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)
टैरो कार्ड: द एम्परर
बाउंड्री बनाना ठीक है लेकिन आसपास दीवार ना बनाएं। दिल को खुला रखें। दूसरों को भी मौका दें। क्लैरिटी के साथ चलना जरूरी है। किसी भी चीज का कंट्रोल ना करें।
लकी टिप: आज अपना कोई पसंदीदा डार्क रंग पहनें।
धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)
टैरो कार्ड: टेंपरेंस
आज शांत रहें। थोड़ा रुकें। हर चीज का तुरंत फैसला करना सही नहीं होता है। चीजों को ऑब्जर्व करें। शांत रहेंगे तो इससे आपको सही रास्ता मिलेगा। आज शांत रहने से ही आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा।
लकी टिप: आज कुछ देर के लिए आसमान को देखें।
मकर टैरो राशिफल (Capricorn)
टैरो कार्ड: द हाई प्रिस्टेस
खुद के साथ आज ईमानदार रहें। आप अपनी फीलिंग्स को समझ भी नहीं रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा रुक जाएं। आज खुद से सवाल करें कि आप किस वजह से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को भी सुनें। इससे आपको सही रास्ता मिलेगा।
लकी टिप: उन बातों को लिख डालें जिनसे आप बचते आ रहे हैं।
कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)
टैरो कार्ड: द टॉवर
जिस चीज से आप भागते आ रहे हैं, आज उस पर ध्यान दें। भागने से दिक्कत कम नहीं हो जाती है। छोटे-छोटे कदम आगे बढाएं। जब चीजों को नजरअंदाज किया जाता है तो प्रेशर बढ़ता है।
लकी टिप: अपने कमरे के एक छोटे हिस्से को आज साफ कर लें।
मीन टैरो राशिफल (Pisces)
टैरो कार्ड: द चैरिएट
आज अपनी फीलिंग्स को प्रियॉरिटी दें। दूसरों की भी सुनें लेकिन अपने दिल की सुनें। अपने आप पर भरोसा रखें। आपको किसी के अप्रूवल की जरूर नहीं है। अपनी अंतरात्मा की सुनें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें।
लकी टिप: सुबह पांच मिनट गहरी सांस लें।
