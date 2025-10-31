टैरो राशिफल 31 अक्टूबर: कैसा बीतेगा आज आपका दिन? पढ़ें 12 राशियों के लिए जरूरी टिप्स

संक्षेप: Tarot Horoscope Today 31 October 2025: टैरो कार्ड की मदद से जानिए आज मेष से लेकर मीन राशि समेत राशिचक्र की कुल 12 राशियों का दिन कैसा जाने वाला है? साथ ही जानिए कुछ ऐसे जरूरी टिप्स जो आपके दिन को खास बना सकते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 08:25 AM

मेष टैरो राशिफल (Aries) टैरो कार्ड: द मैजिशियन

आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वो चीज बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर आप चिंता ही करते रहेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप समाधान पर फोकस करेंगे तो सारे रास्ते खुद ब खुद ही खुलते चले जाएंगे। अपने तेज दिमाग को सही दिशा देने की कोशिश करें। फालतू चीजों में ध्यान ना भटकाएं।

लकी टिप्स: ध्यान से काम बनेगा और इससे मन आजाद होगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus) टैरो कार्ड: द एम्प्रेस

टैरो कहता है, थोड़ा रुककर खुद से पूछो कि सच में क्या अच्छा लगता है। आपने दूसरों को ज़्यादा दिया है, अब खुद को थोड़ा देने का वक्त है। अच्छा खाना, थोड़ा आराम और अपनों के साथ प्यारे पल बिताना – ये सब आपको फिर से बैलेंस में लाएंगे। काम के पीछे भागने से बेहतर है कि खुद को रीचार्ज करो।

लकी टिप्स: भागने से नहीं, आराम करने से ऊर्जा लौटेगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini) टैरो कार्ड: द लवर्स

प्यार और कोमलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर बार लॉजिक लगाना सही नहीं होता है। कभी-कभी समझदारी से भी बात संभाल ली जाती है। आज सोच-समझकर ही कुछ बोलें। धैर्य से बात करने पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा।

लकी टिप्स: किसी भी चीज पर प्रेशर ना डालें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer) टैरो कार्ड: द हिएरोफैंट

कुछ चीजें जल्दबाजी में नहीं हो सकती है। भले ही आप इस चीज के लिए कितने भी तैयार क्यों ना हो। धीरे-धीरे बढ़ने से भी आप आगे ही जा रहे हैं। दूसरों की टाइमलाइन से खुद की तुलना ना करें।

लकी टिप्स: वक्त को अपना साथी बना लीजिए।

सिंह टैरो राशिफल (Leo) सिंह राशि वाले आज खुद का ख्याल रखें। आप हर किसी को संभालते आए हैं। आज खुद को संभालने की बारी है। सिर्फ जीना नहीं है। सुकून से जीना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर मदद लीजिए। स्पेस चाहिए तो उसकी डिमांड करिए।

लकी टिप्स: अपनी जरूरतों को खुलकर शेयर करें।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo) टैरो राशिफल: द हरमिट

दूसरों से खुद की तुलना ना करें। दूसरों की रफ्तार से कदम मिलाने के चक्कर में खुद को ना भूल जाएं। धीरे ही चलिए लेकिन इसमें सुकून होना चाहिए। शांत रहें क्योंकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब ऐसे ही मिलेंगे।

लकी टिप्स: धीरे-धीरे चलते रहिए, दिशा अपने आप मिल जाएगी।

तुला टैरो राशिफल (Libra) टैरो कार्ड: द सन

आपकी मौजूदगी काफी मायने रखती है। आपको दूसरों के ध्यान को खींचने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से सारे काम करें। खुद पर भरोसा रखिए। आज का दिन पॉजिटिविटी से भरा होगा।

लकी टिप्स: शांत रहें और अपने आत्मविश्वास के साथ रहें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio) टैरो कार्ड: द स्टार

दौड़ना छोड़ दीजिए। खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप पूरे आत्मविश्वास से कुछ करते हैं तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं।

लकी टिप्स: आत्मविश्वास से वो मिल सकता है जो चेस करने से नहीं मिलेगा।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius) टैरो कार्ड: द फूल

जिंदगी को सिर्फ चेकलिस्ट मत बनाइए। रोजमर्रा के काम के बीच में खुद की खुशी भी ढूंढ़िए। आज कुछ नया आजमाइए। हर एक मूमेंट को दिल से जीने की कोशिश करिए।

लकी टिप्स: आज वो काम करिए, जिससे आपको उत्साह मिले।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn) टैरो कार्ड: द मून

आज आप खुद का ख्याल रखें। आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते आए हैं।

आज खुद का ख्याल उतना ही रखो जितना दूसरों का रखते हो। जो दबाव अंदर दबा रखा है, उसे थोड़ी दया से बाहर आने दो। हर वक्त मज़बूत बने रहना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी रुककर सांस लेना भी इलाज है।

लकी टिप: आज खुद से प्यार से बात करो।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius) टैरो राशिफल: जस्टिस

आज सच्चाई ही आपकी ताकत बनेगी। हर चीज को सुलझाना जरूरी नहीं है। ईमानदारी से एक-एक कदम आगे बढ़ाइए। आज आपकी ईमानदारी किसी और को भी ताकत देंगे।

लकी टिप्स: आज शांत रहिए और सच बोलिए।

मीन टैरो राशिफल (Pisces) टैरो राशिफल: टेम्परेंस

आज जब शांत रहेंगे तो सारे जवाब मिलेंगे। हर एक फीलिंग को बताने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ समझ आए। खुद पर भरोसा रखिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं।

लकी टिप्स: शांत रहें क्योंकि इससे ही आपको सारे जवाब मिलेंगे।

