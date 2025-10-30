टैरो राशिफल 30 अक्टूबर: कुंभ राशि वाले आज जल्दबाजी में ना करें ये काम, पढ़ें 12 राशियों का आज का राशिफल

संक्षेप: Tarot Rashifal Today 30 October 2025: टैरो कार्ड की एनर्जी को ठीक से देखा जाए तो काफी कुछ पता चलता है। इनकी मदद से जानिए कि आज मेष से लेकर मीन राशि समेत राशिचक्र की कुल 12 राशियों का दिन कैसा जाने वाला है? साथ ही जानें आज के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी…

Tarot Card Reading 30 October 2025: आज टैरो कार्ड्स सभी राशियों को छोटी-छोटी जीत में ही खुशी ढूंढने की सलाह दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोगेस बड़ा ही हो। आपने अपनी लाइफ में अब तक जो फैसले लिए हैं, उनसे खुश रहिए और हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए। जब आप हर एक पल की कद्र करना सीख जाएंग तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी और धीरे-धीरे आपको सुकून भी मिलने लगेगा। टैरो कार्ड्स की मदद से मेष से लेकर मीन राशि वालों के आज की भविष्यवाणी को जानिए...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि टैरो राशिफल (Aries) टैरो कार्ड: द चेरिएट आज आपके पास हर एक सवाल का जवाब नहीं होगा। परेशान ना हो क्योंकि इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी असली ताकत ये है कि आप ये मान ले कि आपको हर एक चीज नहीं पता है। इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लें। कार्ड के हिसाब से अगर आप हर सवाल के जवाब ढूंढने की जिद छोड़ देंगे तो धीरे-धीरे आगे बढ़ना आसान होने लगेगा। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश अब छोड़ दीजिए।

लकी टिप्स: जब किसी बात पर यकीन ना हो तो उसे मान लीजिए।

वृषभ राशि टैरो राशिफल (Taurus) टैरो कार्ड: पेज ऑफ कप्स आपकी बात में काफी पावर होती है। इसे हल्के में ना लें। आपके एक-एक शब्द का असर गहरा हो सकता है। ऐसे में भले ही थोड़ा असहज हो लेकिन आप सच ही बोला करें। आपका दिल साफ हो और आप सच्चे रहें तो आपको खुद को साबित या जताने के लिए जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है। कार्ड के अनुसार आज आपके दिल में जो भी हो उसे ही कहिए। सिर्फ इसलिए चीजों को ना बोलें कि सामने वाला खुश हो जाएगा। जिन लोगों को आपकी कद्र है, वो आपकी बातों को जरूर सुनेंगे।

लकी टिप्स: क्लैरिटी के साथ बोलिए लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचकर नहीं।

मिथुन राशि टैरो राशिफल (Gemini) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ वैंड्स आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो किसी भी माहौल में जान भर सकती है। आज आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप इस एनर्जी को कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। कार्ड के मुताबिक आपकी ताकत इसी बात में है कि आप अपनी मौजूदगी कहां-कहां दर्ज करवाते हैं। किसी ओर के ड्रामे में आप ना फंसे। हर किसी के मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी आपने नहीं ली है। अपनी एनर्जी को बचाइए और ना कहना भी सीखिए।

लकी टिप्स: अपनी एनर्जी को जरूरी चीजों में ही लगाइए।

कर्क राशि टैरो राशिफल (Cancer) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ कप्स आज बिना किसी वजह के ही खुश रहिए। खुश रहना आपका हक है और इसके लिए आपको खुद को साबित करने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरों की खुशी के लिए आप अपनी खुशी को थोड़ा साइड में कर दें लेकिन ऐसा ना करें। अपनी खुशियों को संभालिए। जितना आप इसे स्वीकार करेंगे, ये उतनी ही बढ़ती जाएगी।

लकी टिप्स: बिना वजह आज खुश रहिए।

सिंह राशि टैरो राशिफल आज (Leo) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आज आप थोड़ा हुक्त चला सकते हैं। हालांकि आज दिल से काम करें। आज सिर्फ दिमाग से काम करना असर नहीं छोड़ने वाला है। काम में आपकी सच्चाई भी झलकनी जरूरी है। आज सोचने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं या फिर अपना फर्ज समझकर। आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ते जाइए।

लकी टिप्स: वजह को समझकर ही आगे बढ़ें।

कन्या राशि टैरो राशिफल (Virgo) टैरो कार्ड: फोर ऑफ पेंटाकल्स आज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस जगह जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। अपनी बाउंड्री का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं होता है। इसका मतलब होताहै कि आप अपना ध्यान रखते हैं। आपको हर चीज ठीक करने की जरूरत नहीं है। अपनी शांति की रक्षा आप खुद करें। हर जगह हां बोलना जरूरी नहीं है। हां वहीं कहिए जहां आपके ना की भी कद्र की जाती है।

लकी टिप्स: अपनी बाउंड्री का सम्मान करें।

तुला राशि टैरो राशिफल (Libra) टैरो कार्ड: जजमेंट अपनी जिंदगी को ऐसे ढालिए जिसमें आप अपने असली रूप में हो। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो कुछ महीने पहले तक थे। लोगों और जगहों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में कोई गलत बात नहीं है। अपनी सच्चाई को स्वीकार करना ही सही है। किसी साइन का इंतजार ना करें। आपको अच्छे से मालूम है कि आपकी लाइफ में अब क्या चीजें फिट नहीं बैठ रही हैं। आज ऐसे फैसले लें जो आपके सच से मेल खाता हो।

लकी टिप्स: अपनी सच्चाई को स्वीकार करिए।

वृश्चिक राशि टैरो राशिफल (Scorpio) टैरो कार्ड: किंग ऑफ कप्स लोग आपको गंभीरता से लेने लगे, इसके लिए आपको अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका शांत और स्थिर स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। आपकी मौजूदगी काफी कुछ कह जाती है। खुद पर भरोसा रखिए।

लकी टिप्स: किसी के लिए दिखावा ना करें।

धनु राशि टैरो राशिफल (Sagittarius) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अब समय आ चुका है कि आप अब खुद के उस हिस्से में लौट जाइए जो अंदर से अब भी शांत है। आप कोई जवाब ढूंढ रहे थे लेकिन जवाब यही मिल रहा था कि रुकना है। थोड़ा रुक जाइए। आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें। आज जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वो आपके ही अंदर है। खुद को बार-बार बदलने की कोशिश ना करिए।

लकी टिप्स: उस चीज की ओर लौट जाइए जहां आपको सुकून मिलता है।

मकर राशि टैरो राशिफल (Capricon) टैरो कार्ड: द वर्ल्ड अपनी स्पीड से आगे बढ़ना एकदम सही है। सारे लोग आगे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप पीछे रह गए हैं। आप भी जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे लेकिन अपने समय से। जो चीजें मायने रखती हैं, उसे जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी नहीं खोया है। अब तक आपने जो सीखा है और पाया है वो आपको आगे की ओर ही लेकर जा रहा है।

लकी टिप्स: अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए।

कुंभ राशि टैरो राशिफल (Aquarius) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ वैंड्स आज जल्दबाजी में कुछ भी ना कहें। रुककर थोड़ा सोचिए। हर चीज पर तुरंत रिएक्शन ना दें। जब आपको अंदर से उथल-पुथल महसूस हो तो थोड़ा रूक जाएं। जब तक आप किसी चीज को ठीक से समझ ना लें तब तक कोई भी फैसला ना लें। ऐसा करने से आप सही तरीके से कोई भी फैसला ले पाएंगे।

लकी टिप्स: पहले सोच लें फिर फैसले लें।

मीन राशि टैरो राशिफल (Pisces) टैरो कार्ड: टेन ऑफ पेंटाकल्स आप दूसरों से बड़ी आसानी से घुल-मिल जाते हैं। आज अपने लिए वक्त निकालें। इन चीजों में ही रहें जहां आप अपनापन महसूस कर पाते हैं। जो चीजें जबरदस्ती लगे, उन्हें दूर जाने दीजिए। आज उसी चीज के लिए हां कहिए जो आपको सुकून और अपनापन दे।

लकी टिप्स: जहां खुद को महसूस कर पाएं, वहीं हां कहें।

नीरज धनखेर (वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in