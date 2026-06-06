गीता की यह एक बात बदल सकती है आपकी जिंदगी, हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए श्रीकृष्ण की यह सीख
भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की चिंता और कभी भविष्य की फिक्र मन को घेर लेती है। ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता की कुछ बातें इंसान को सही रास्ता दिखाने का काम करती हैं।
भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की चिंता और कभी भविष्य की फिक्र मन को घेर लेती है। ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता की कुछ बातें इंसान को सही रास्ता दिखाने का काम करती हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह आज भी लोगों के जीवन में उतना ही उपयोगी माना जाता है।
गीता में एक बात कही गई है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। सुनने में यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो निराशा घेर लेती है।
भगवान श्रीकृष्ण का संदेश है कि अगर आपका ध्यान सिर्फ मेहनत और अपने कर्तव्य पर रहेगा तो मन भी शांत रहेगा और काम भी बेहतर होगा। जब इंसान हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे या सफलता मिलेगी या नहीं, तब उसका ध्यान अपने काम से भटक जाता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह बात बिल्कुल सही बैठती है। एक छात्र अगर सिर्फ परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो पढ़ाई पर उसका ध्यान कम हो जाएगा। इसी तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर हर समय पदोन्नति की चिंता करेगा तो उसके काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाए जो इस समय उसके सामने है।
गीता की यह सीख धैर्य रखना भी सिखाती है। आज के समय में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। लोग चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत परिणाम मिल जाए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार अच्छे परिणाम आने में समय लगता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना और मेहनत जारी रखना ही सबसे सही रास्ता माना जाता है।
यह संदेश रिश्तों पर भी लागू होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने रिश्तों को निभाते हैं, तो उनमें मजबूती आती है। हर समय बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखने से मन में दुख और नाराजगी बढ़ सकती है। इसलिए गीता हमें निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने की सीख देती है।
“अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिए। हर चीज अपने समय पर मिलती है।”
गीता की यह बात हमें याद दिलाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, धैर्य और सही सोच बहुत जरूरी है। जो इंसान बिना हार माने लगातार अपने रास्ते पर चलता रहता है, उसके प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। सफलता देर से मिले या जल्दी, लेकिन सच्ची मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि