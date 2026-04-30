आज का सुविचार: मौके का इंतजार नहीं, उसे पहचानकर तुरंत कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है
कई बार लगता है कि जिंदगी में कुछ खास हो ही नहीं रहा। सब कुछ वही-का-वही चल रहा है। ऐसे में लोग कहते हैं- सही मौका ही नहीं मिला।” लेकिन सच पूछो तो मौका नहीं, हमारी सोच अटक जाती है। मौके तो रोज आते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते या फिर सोचते-सोचते निकल जाने देते हैं।
कई बार लगता है कि जिंदगी में कुछ खास हो ही नहीं रहा। सब कुछ वही-का-वही चल रहा है। ऐसे में लोग कहते हैं- सही मौका ही नहीं मिला।” लेकिन सच पूछो तो मौका नहीं, हमारी सोच अटक जाती है। मौके तो रोज आते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते या फिर सोचते-सोचते निकल जाने देते हैं।
आज का सुविचार सीधी बात कहता है- मौका सामने होता है, बस उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। जो लोग हर चीज में “अभी नहीं” बोलते रहते हैं, उनके हाथ से चीजें फिसलती रहती हैं। और जो लोग थोड़ा जोखिम लेकर आगे बढ़ते हैं, वही धीरे-धीरे अपनी जगह बना लेते हैं।
मौका बड़ा या छोटा नहीं होता
अक्सर हम किसी काम को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि वह हमें छोटा लगता है। लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बाद में समझ आता है कि वही छोटा कदम आगे जाकर बड़ा मौका बन सकता था। इसलिए जो सामने है, उसे हल्के में मत लो।
ज्यादा सोच भी नुकसान करती है
हर चीज पर बहुत देर तक सोचते रहना भी एक तरह की रुकावट है। जब तक आप सोचते रहोगे, कोई और आगे बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर फैसला परफेक्ट हो, लेकिन समय पर लिया गया फैसला ही काम आता है।
डर सबको लगता है, फर्क सिर्फ एक्शन का है
डर होना गलत नहीं है। हर किसी को लगता है। लेकिन जो लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग उसी जगह खड़े रह जाते हैं, बस सोचते रहते हैं कि “अगर ऐसा हो गया तो…”
जो है, उसी से शुरू करो
बहुत लोग कहते हैं- “थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और पैसा आ जाए, तब शुरू करूंगा।” लेकिन ऐसा कभी पूरा नहीं होता। जो लोग जहां हैं, वहीं से शुरुआत कर देते हैं, वही आगे निकलते हैं।
सोच बदलते ही नजर बदल जाती है
अगर आप हर चीज में कमी ही देखते रहोगे, तो कोई मौका दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही नजरिया बदलता है, वही चीजें रास्ता दिखाने लगती हैं। इसलिए दिमाग को थोड़ा खुला रखना जरूरी है।
मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं
मौका मिल भी जाए, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई चीज टिकती नहीं है। जो लगातार लगा रहता है, वही धीरे-धीरे आगे निकल जाता है।
खुद पर भरोसा रखो
अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो सामने आया मौका भी बेकार हो जाएगा। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो आपको “कर सकता हूं” वाली सोच देता है।
शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम है
सबसे मुश्किल काम पहला कदम उठाना होता है। एक बार शुरू कर दिया, तो आगे रास्ते खुद बनते जाते हैं। इसलिए इंतजार छोड़ो और शुरुआत करो।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि