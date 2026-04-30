Aaj ka suvichar, आज का सुविचार: परिवर्तन ही जीवन का आधार है
Aaj ka suvichar, आज का सुविचार: अक्सर हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें अपनी कंफर्ट जोन से मोह हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि रुकना मृत्यु के समान है और निरंतर चलते रहना ही जीवन का वास्तविक प्रमाण है।
Aaj ka suvichar, आज का सुविचार: सृष्टि का नियम है कि यहां कुछ भी स्टेबल नहीं है। जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि हम पूर्ण हो चुके हैं या अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण से हमारा पतन शुरू हो जाता है। अक्सर हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें अपनी कंफर्ट जोन से मोह हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि रुकना मृत्यु के समान है और निरंतर चलते रहना ही जीवन का वास्तविक प्रमाण है।
आज का सुविचार: परिवर्तन ही जीवन का आधार है
एक मूर्तिकार जब पत्थर पर वार करता है, तो पत्थर को दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसे एक सुंदर प्रतिमा में बदल देता है। हमारे जीवन की चुनौतियां और समय के साथ आने वाले बदलाव भी उस मूर्तिकार की हथौड़ी की तरह ही हैं। अगर हम अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों और सोच को नहीं छोड़ेंगे, तो हम कभी उस बेस्ट वर्सन तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो हमारे भीतर छिपा है।
स्वीकार्य करें : जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे वर्तमान के फैसलों से बदला जा सकता है।
धैर्य: हर बड़ा परिवर्तन समय मांगता है। बीज से वृक्ष बनने की यात्रा रातों-रात पूरी नहीं होती।
साहस: अनजाने रास्तों पर चलने का डर सबको लगता है, पर विजेता वही है, जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। हमें यह समझना होगा कि हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। सूरज और चांद दोनों अपने-अपने समय पर चमकते हैं। आपका कंपीटीशन फ्यूचर के 'आप' से होना चाहिए। अगर आप आज कल से थोड़े भी बेहतर हैं, तो आप प्रगति की राह पर हैं।
जीवन में आने वाली मुश्किलें दरअसल बाधाएं नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम पत्थर को रास्ते की रुकावट मानते हैं या ऊपर चढ़ने का आधार। पॉजिटिव सोच का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो भी होगा, हम उसमें से कुछ अच्छा निकाल लेंगे।
आज का दिन हमें एक नया अवसर देता है कि हम अपनी उन आदतों को अलविदा कहें जो हमें पीछे खींच रही हैं। बदलाव कठिन हो सकता है, अस्थिरता ला सकता है, लेकिन यह विकास का एकमात्र रास्ता है। अपनी जड़ों को मजबूत रखें, पर अपनी शाखाओं को आसमान छूने के लिए फैलने दें। कल की असफलताओं का बोझ आज के कंधों पर मत रखिए। नया दिन, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बहता हुआ पानी ही स्वच्छ रहता है, ठहरा हुआ तो केवल मैला होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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