Aaj ka suvichar, आज का सुविचार: बदलाव ही प्रगति की पहली सीढ़ी है
Aaj ka suvichar quote of the day : आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनना है। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कॉपी करना कहते हैं।
Aaj ka suvichar, आज का सुविचार : जीवन एक बहती हुई नदी के समान है। जिस प्रकार नदी का पानी एक जगह रुक जाने पर अपनी प्रवाह खो देता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य का विचार और उसका स्वभाव स्थिर हो जाए, तो उसके विकास की गति रुक जाती है। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में इतने रच-बस जाते हैं कि हमें बदलाव से डर लगने लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्थायी है।
बदलाव ही प्रगति की पहली सीढ़ी है
आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनना है। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कॉपी करना कहते हैं लेकिन मौलिकता में जो शक्ति है, वह नकल में नहीं। आपका सुविचार आपके भीतर से आना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, तो खुद से यह न कहें कि मुझे आज दुनिया जीतनी है, बल्कि यह कहें कि आज मुझे अपनी एक पुरानी बुरी आदत को छोड़ना है।
छोटे-छोटे कदम से मिलते हैं बड़े परिणाम
अक्सर हम सोचते हैं कि महान बनने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। महानता छोटे-छोटे सुधारों का योग है। यदि परिणाम तुरंत न मिले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास विफल हो गया। अनुशासन वह पुल है, जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है।
विफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक तरीका है कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। जो व्यक्ति गिरने से डरता है, वह कभी दौड़ना नहीं सीख सकता। अगर आज आप किसी कार्य में असफल हुए हैं, तो यह विचार कीजिए कि आपके अनुभव में वृद्धि हुई है। अनुभव दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है, जिसकी फीस 'समय' और 'संघर्ष' के रूप में चुकानी पड़ती है। अंत में, आज का यह विचार अपने मन में उतारें कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, दोनों ही वर्तमान की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। आज का दिन एक कोरे कागज की तरह है। अपनी मेहनत की स्याही उठाएं और उस पर एक ऐसी कहानी लिखें, जिसे कल आप गर्व से पढ़ सकें। याद रखें, सूरज रोज ढलता है सिर्फ इसलिए कि वह अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ फिर से उग सके। आप भी हर हार के बाद फिर से उठने की क्षमता रखते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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