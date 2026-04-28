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Aaj ka suvichar : अतिथि का स्वागत करना देवताओं को आहुतियां देने के समान, पढ़ें वेदों में क्या लिखा

Apr 28, 2026 09:24 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े
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Aaj ka suvichar in hindi: अतिथि के लक्षण बतातेे हुए महर्षि शातातप (लघुशाता. 55) कहते हैं, ‘जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना बुलाए, किसी भी समय, किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देवता समझना चाहिए।

Aaj ka suvichar : अतिथि का स्वागत करना देवताओं को आहुतियां देने के समान, पढ़ें वेदों में क्या लिखा

अतिथि के लक्षण बतातेे हुए महर्षि शातातप (लघुशाता. 55) कहते हैं, ‘जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना बुलाए, किसी भी समय, किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देवता समझना चाहिए। जिसके आगमन की पूर्व जानकारी हो, वह अतिथि नहीं कहलाता। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भनो, यानी अतिथि को देवताओं के समान कहा गया है। एक नहीं कई वेदों और पुराणों में अतिथि को लेकर महत्व बताया गया है।

यद्वा अतिथि पतिरतिंथीन् प्रतिपश्यंति देवयजंनं प्रेक्षंते।

-अथर्ववेद 9/6(1)/3

अर्थात द्वार पर आए हुए मेहमान (अतिथि) का स्वागत करना देवताओं को आहुतियां देने के समान है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसका आदर सत्कार करने से वैसा ही लाभ मिलता है जैसे आपने देवताओं की पूडा की हो या फिर आहुति दी हो।

महाभारत के वनपर्व 200/23-24 में कहा गया है

जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर की मालिश के लिए तेल, प्रकाश हेतु दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते यानी यमराज के यहां नहीं जाते।’ शास्त्रकारों ने कहा है कि अतिथि को आसन देने से ब्रह्मा, हाथ धुलाने से शिव, पैर धुलाने से इंद्रादि देवता और भोजन कराने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है। इसलिए हमें अतिथि का सम्मान और आदर कर उसको भोजन कराना चाहिए।

मनुस्मृति 3/106 में कहा गया है

गृहस्थ स्वयं जैसा भोजन करे, वैसा ही अतिथि को भी दे। अतिथि का सत्कार करना सौभाग्य, यश, आयु, सुख को देने और बढ़ाने वाला है। महाभारत शांतिपर्व 191/12 के अनुसार- ‘जिस गृहस्थ के घर से अतिथि भूखा, प्यासा, निराश होकर वापस लौट जाता है, उस गृहस्थ का कुटुंब, संस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ महादुखी हो जाता है, क्योंकि अपना पाप उसे देकर उसका संचित ‘पुण्य’ वह निराश अतिथि खींच ले जाता है। अतः सभी को आतिथ्य धर्म का पालन कर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इसलिए अतिथि को कभी भी निराश करके नहीं भेजना चाहिए, अतिथि को हमेशा संतुष्ट करके उसका आदर सत्कार करके जाने देना चाहिए, इससे ही आपको सौभाग्य मिलेगा। श्री विष्णुपुराण में भी कहा गया है कि गृहस्थ व्यक्ति के घर यदि अतिथि आ जाए तो गृहस्थ को चाहिए की उसका स्वागत करें, उसे आसान देकर और चरण धोकर सत्कार करे, भोजन और ठहरने की व्यवस्था करे । ऐसा कहा जाता है कि भगवान अतिथि के रूप में आकर आपके यहां भोजन, जल ग्रहण करते हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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