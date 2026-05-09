Quote of the Day: खराब से खराब हालात होने पर भी इन 7 लोगों से ना लें मदद, मुसीबत बढ़ा देगी इनकी सहायता
Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार संकट की घड़ी में इन 7 प्रकार के लोगों से मदद लेने से परेशानी बढ़ सकती है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य जैसी आदतों से बचने के उपाय और सुखी जीवन का मार्ग इस लेख में पढ़ें।
Aaj Ka Suvichar 9 May 2026: आज 9 मई 2026 का शाम का समय आत्म-चिंतन और सही फैसलों का है। जीवन में संकट आने पर मदद मांगना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोगों से मदद लेने से समस्या और बढ़ सकती है। विदुर नीति हमें सिखाती है कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों ना हों।
विदुर नीति का महत्वपूर्ण संदेश
महाभारत काल के महान नीतिज्ञ विदुर ने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से बताया है कि दुख की घड़ी में किन लोगों से सहायता लेने से बचना चाहिए। इन लोगों से मदद लेने पर ना सिर्फ समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन 7 प्रकार के लोगों के बारे में:
1. कृपण (लालची व्यक्ति)
विदुर कहते हैं कि अत्यधिक लोभी और कंजूस व्यक्ति से कभी मदद ना लें। ऐसे लोग छोटी-छोटी मदद के बदले बाद में बहुत बड़ा मूल्य वसूलते हैं। उनकी मदद लेने से आप उधार के बोझ तले दब सकते हैं।
2. गाली बकने वाला व्यक्ति
जिसकी जुबान पर हमेशा गाली और अपशब्द हों, ऐसे व्यक्ति से संकट में मदद ना मांगें। ये लोग छोटी बात पर भी आपको अपमानित कर सकते हैं और आपकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकते हैं।
3. मूर्ख व्यक्ति
मूर्ख से मदद लेने का मतलब है समस्या को और बढ़ाना। विदुर नीति के अनुसार, मूर्ख व्यक्ति ना तो सही सलाह दे सकता है और ना ही सही तरीके से मदद कर सकता है। उसकी मदद उल्टा नुकसान पहुंचाती है।
4. धूर्त (छल-कपट करने वाला)
धूर्त व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। संकट में उससे मदद लेने पर वह बाद में आपको फंसाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। विदुर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह दूर रहना चाहिए।
5. निर्दयी (क्रूर व्यक्ति)
निर्दयी व्यक्ति दूसरों के दुख को नहीं समझता। वह मदद के नाम पर आपको और अधिक कष्ट दे सकता है। ऐसे लोगों से सहायता लेने से आपकी मुसीबत बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा।
6. कृतघ्न (अकृतज्ञ व्यक्ति)
जो व्यक्ति उपकार को नहीं मानता, उसे कृतघ्न कहते हैं। विदुर नीति में साफ चेतावनी दी गई है कि ऐसे व्यक्ति से कभी मदद ना लें, क्योंकि वह आपके उपकार को भी भूल जाएगा और बाद में नुकसान पहुंचा सकता है।
7. बैर रखने वाला व्यक्ति
जो व्यक्ति स्वभाव से ही बैर रखने वाला है, उससे मदद लेना खतरनाक हो सकता है। वह मदद के बहाने आपको और अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है।
इन लोगों से दूर रहने का लाभ
विदुर नीति हमें सिखाती है कि संकट में गलत लोगों से मदद लेने की बजाय खुद पर भरोसा रखना और धैर्य बनाए रखना ज्यादा बेहतर है। सही समय पर सही लोगों से मदद लेने से समस्या हल होती है, जबकि गलत चुनाव से स्थिति और बिगड़ जाती है।
9 मई 2026 का यह दिन हमें याद दिलाता है कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति से मदद मांगना बड़ी भूल है। विदुर नीति के इन सात सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन की मुश्किलों को सही तरीके से पार कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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