Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Quote of the Day: धन-दौलत और अपार सफलता की है चाह, तो गांठ बांध लें विदुर नीति की ये 6 बातें, बदल सकती है किस्मत

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार धन और सफलता पाने के लिए इन 6 महत्वपूर्ण बातों को अपनाएं। 9 जून 2026 की शाम के सुविचार में जानें किस्मत बदलने वाली आदतें।

Quote of the Day: धन-दौलत और अपार सफलता की है चाह, तो गांठ बांध लें विदुर नीति की ये 6 बातें, बदल सकती है किस्मत

9 जून 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई अचानक घटना नहीं होती, बल्कि वह उन छोटी-छोटी आदतों का परिणाम होती है, जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। विदुर नीति कहती है कि कुछ आदतें धीरे-धीरे हमारे जीवन को नरक बना देती हैं, जबकि कुछ हमें स्वर्ग की ओर ले जाती हैं।

विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक है:

षड्दोषा: पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छिता।

निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घसूत्रता।।

अर्थ: जो व्यक्ति सुख और समृद्धि चाहता है, उसे इन छह दोषों को त्याग देना चाहिए: अधिक नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता (काम टालने की आदत)।

अधिक नींद सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन

विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में ज्यादा सोता है, वह कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकता है। नींद शरीर को आराम देती है, लेकिन अधिक नींद आलस्य को जन्म देती है। सफल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, लेकिन सुबह देर तक सोना समय की बर्बादी है।

तंद्रा से मुक्ति जरूरी

तंद्रा यानी हर समय उनींदापन या आलस्य की स्थिति। विदुर नीति में इसे भी विष बताया गया है। जब व्यक्ति हर समय थका-थका या उनींदा रहता है, तो उसके काम में गति नहीं आती। सफलता के लिए जरूरी है कि मन और शरीर दोनों चुस्त रहें। तंद्रा का त्याग करके ही व्यक्ति पूरे जोश के साथ काम कर पाता है।

भय को दूर करें, साहस अपनाएं

भय या डर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। विदुर कहते हैं कि कायर व्यक्ति कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए डर को जीतना बहुत जरूरी है। साहस के साथ निर्णय लेने वाले लोग ही जीवन में ऊंचाइयों को छू पाते हैं। भय छोड़कर आगे बढ़ने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है।

क्रोध से बचें, शांति अपनाएं

क्रोध व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान पहुंचाता है। विदुर नीति कहती है कि क्रोध को नियंत्रित रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। शांत और संयमित स्वभाव रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और निर्णय सही होते हैं। क्रोध छोड़कर नरम व्यवहार अपनाना सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र है।

ये भी पढ़ें:58 दिन तक इन राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव, बुध गोचर से होगा जबरदस्त लाभ

आलस्य त्यागें, मेहनत अपनाएं

आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति काम को टालता रहता है या आलस में समय बर्बाद करता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विदुर कहते हैं कि आलस्य को जड़ से निकाल दें। छोटे-छोटे कामों को भी पूरी ऊर्जा से करें। मेहनत और लगन ही व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाती है।

ये भी पढ़ें:Vastu Tips: क्या आप भी कुर्सी पर कपड़ों का ढेर रखते हैं? नाराज होंगे शनि-राहु

दीर्घसूत्रता का त्याग

दीर्घसूत्रता यानी काम को बार-बार टालने की आदत। विदुर नीति में इसे भी विष कहा गया है। जो व्यक्ति छोटे काम को भी लंबा खींचता है, उसे बड़ा काम कभी पूरा नहीं होता। समय पर काम पूरा करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता और सम्मान पाता है।

ये भी पढ़ें:शनि गोचर से बरसेंगी खुशियां, आने वाले 23 दिन में इन राशियों को मिलेगी बड़ी खबर!

विदुर नीति हमें सिखाती है कि सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से तय होती है। इन छह दोषों को त्यागकर हम अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। 9 जून 2026 का यह दिन इन बातों को अपनाने का अच्छा अवसर है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
aaj ka suvichar quote of the day
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने