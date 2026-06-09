Quote of the Day: छोटा हो या बड़ा, काम करने का यह तरीका जरूर दिलाएगा सफलता, चाणक्य नीति में छिपा है कामयाबी का फॉर्मूला
Aaj Ka Suvichar 9 June 2026: काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे शेर की तरह पूरी ताकत से करना चाहिए। जानें सफलता का ये शक्तिशाली फॉर्मूला और अधूरे अभ्यास से बचने के उपाय।
आज 9 जून 2026 का सुविचार हमें याद दिलाता है कि सफलता किसी जादू या किस्मत से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण से मिलती है। चाणक्य नीति कहती है कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे शेर की तरह पूरी ताकत से शुरू करना चाहिए।
चाणक्य नीति के छठे अध्याय के सोलहवें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं:
प्रभूतं कार्यमपि वा तत्परः प्रकर्तुमिच्छति।
सर्वारम्भेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते।।
इसका अर्थ है - कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे शुरू करने वाला व्यक्ति शेर की तरह पूरी ताकत लगाकर करता है। चाणक्य जी शेर का उदाहरण देकर सफलता का फॉर्मूला बताते हैं।
शेर की तरह काम शुरू करने का अर्थ
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शेर जब शिकार पर निकलता है, तो वह आधे मन से नहीं जाता है। वह पूरी शक्ति, एकाग्रता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ झपटता है। ठीक उसी तरह हमें भी हर काम को शुरू करते समय पूरी तैयारी और समर्पण के साथ शुरू करना चाहिए। आधा-अधूरा मन लगाकर काम करने से ना तो काम पूरा होता है और ना ही उसमें सफलता मिलती है।
पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए प्रयास
चाणक्य नीति में जोर दिया गया है कि काम की शुरुआत में ही पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। चाहे काम बहुत बड़ा लग रहा हो, अगर हम उसमें पूरी निष्ठा और मेहनत डाल दें तो वह धीरे-धीरे पूरा होने लगता है। आधे मन से किए गए काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं या उनमें गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'सर्वारम्भेण' अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ काम शुरू करो।
लापरवाही सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन
शेर शिकार पर झपटने के बाद एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होता है। वह तब तक नहीं रुकता, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। चाणक्य नीति हमें यही सिखाते हैं कि काम शुरू करने के बाद बीच में ढील ना दें। कई लोग शुरुआत में जोश से काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उत्साह कम हो जाता है। यही लापरवाही सफलता को दूर ले जाती है।
छोटे या बड़े काम में एक ही नियम
चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि काम छोटा हो या बड़ा, उसका तरीका एक ही होना चाहिए - पूरा समर्पण। छोटे काम को हल्के में लेने की गलती अक्सर बड़ी नुकसान देती है। वहीं बड़े काम को डर के कारण टालने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए हर काम को शेर की तरह शुरू करें और पूरी ताकत लगाकर पूरा करें।
9 जून 2026 के सुविचार का अनुसरण करते हुए, आज अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या पुराना अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं, तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। आधा मन लगाकर काम करने की आदत छोड़ दें। जब तक काम पूरा न हो, तब तक लगे रहें। यही सफलता का असली फॉर्मूला है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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