Quote of the Day: इन 5 गलत आदतों से व्यक्ति खो देता है सम्मान, जीवनभर रहता है दुखी, विदुर नीति से जानें बचाव के उपाय
विदुर नीति के अनुसार अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य जैसी 5 गलत आदतें व्यक्ति का सम्मान छीन लेती हैं और जीवनभर दुख देती हैं। इन आदतों से बचने के सरल और प्रभावी उपाय जानिए, जिससे आप सम्मानजनक और सुखी जीवन जी सकें।
आज 8 मई 2026 की शाम का यह सुविचार हमें महाभारत के महामंत्री विदुर की नीति की याद दिलाता है। विदुर नीति के अनुसार, सफलता से ज्यादा जरूरी है अच्छा चरित्र और संतुलित व्यवहार। जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों पर काबू नहीं पाता, वह धीरे-धीरे समाज में अपना सम्मान खो बैठता है और जीवन भर अंदर से दुखी रहता है।
महाभारत काल में महात्मा विदुर को बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। वे हस्तिनापुर के महामंत्री थे और भगवान यमराज के अवतार माने जाते हैं। विदुर नीति में उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कुछ आदतें ऐसी हैं जो व्यक्ति को ना सिर्फ अपमानित करती हैं, बल्कि पूरे जीवन दुखी भी रखती हैं।
अहंकार और घमंड
विदुर जी कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारी व्यक्ति किसी की सलाह नहीं सुनता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है। शुरू में लोग उसे सहन कर लेते हैं, लेकिन बाद में वह अकेला पड़ जाता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और वह अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं कर पाता है।
क्रोध - बुद्धि का विनाश
क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर बिगड़ जाता है और ऐसे शब्द बोल बैठता है जिनसे बाद में पछतावा होता है। विदुर नीति में कहा गया है कि क्रोध रिश्तों को तोड़ता है और व्यक्ति को समाज में बदनाम करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।
लोभ और लालच
लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता है। लालच उसे अनैतिक रास्तों पर ले जाता है, जिससे अंत में अपमान और हानि होती है। विदुर जी कहते हैं कि लोभ से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति सच्चा सुख पा सकता है।
ईर्ष्या - खुद को जला लेने वाली आग
दूसरों की सफलता देखकर जलना ईर्ष्या कहलाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता। वह दूसरों की तरक्की को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। विदुर नीति के अनुसार, ईर्ष्या व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और उसके अपने जीवन को बर्बाद कर देती है।
आलस्य और कर्महीनता
आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है और समय बर्बाद करता है। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है, उसे ना तो सम्मान मिलता है और ना ही सफलता। मेहनत और क्रियाशीलता ही जीवन में सम्मान और सुख लाती है।
विदुर नीति के अनुसार इन बुरी आदतों से बचने के लिए विनम्रता अपनाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, संतोष की भावना विकसित करें, दूसरों की सफलता में खुशी मनाएं और नियमित रूप से मेहनत करें। इन छोटे-छोटे बदलावों से ना सिर्फ सम्मान मिलेगा, बल्कि जीवन भी सुखमय हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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