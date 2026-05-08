Quote of the Day: पैसों की कमी और कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं ऐसे लोग, चाणक्य नीति के श्लोक में छिपा है धन संचय का राज
Quote of the Day: चाणक्य नीति बताती है कि कुछ लोग क्यों रहते हैं कर्ज के जाल में। धन की कमी दूर करने, लक्ष्मी कृपा पाने और सही धन प्रबंधन का राज इस लेख में विस्तार से पढ़ें।
आज 8 मई 2026 का दिन हमें धन के सही उपयोग और उसकी सुरक्षा का महत्व सिखाता है। चाणक्य नीति कहती है कि धन सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उसे संभालकर रखना और सही जगह पर खर्च करना भी जरूरी है। जो लोग धन का सम्मान नहीं करते, वे जीवन भर कमी और कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं।
चाणक्य नीति में धन की उपयोगिता और महत्व पर एक महत्वपूर्ण श्लोक है:
'आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान् रक्षेध्दनैरपि।
नआत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि।।
धन की रक्षा क्यों जरूरी है?
चाणक्य जी कहते हैं कि संकट के समय धन ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब धन ही काम आता है। इसलिए व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे बेवजह खर्च ना करने की भी सलाह देते हैं। जो लोग दिखावा करने के लिए या अनावश्यक चीजों पर धन उड़ाते हैं, वे हमेशा परेशान रहते हैं।
धन बचाने वाले और उड़ाने वाले में अंतर
चाणक्य नीति के अनुसार, जो व्यक्ति धन की रक्षा करता है, वह मुसीबत में भी टिक जाता है। वहीं जो धन का अपमान करता है, लक्ष्मी जी उससे रूठ जाती हैं। आजकल कई लोग आय से ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं और दिखावा करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी स्थिर नहीं रह पाते। चाणक्य कहते हैं कि धन की रक्षा पत्नी की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब आत्मसम्मान या जीवन की रक्षा की बात आए, तो धन को तुच्छ समझना चाहिए।
अनावश्यक खर्च से बचें
चाणक्य नीति में साफ चेतावनी है कि बिना सोचे-समझे धन खर्च ना करें। जो लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करते हैं, वे हमेशा कर्ज के जाल में फंसते हैं। लक्ष्मी जी उन पर कभी प्रसन्न नहीं होतीं। इसलिए हर खर्च से पहले सोचना चाहिए कि क्या यह वाकई जरूरी है।
धन और सम्मान का राज
आचार्य चाणक्य के अनुसार, धन का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सम्मान पाता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अपनी आय और व्यय का हिसाब रखता है, वही लंबे समय तक सुखी और सम्मानित रहता है।
धन की रक्षा और संतोष
चाणक्य नीति के श्लोक के अनुसार, संकट के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब आत्मा की रक्षा की बात आए, तो धन और परिवार दोनों को भी तुच्छ समझना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है, वह कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि संतोष उसे सुखी रखता है।
चाणक्य नीति से सीख
- धन बचाएं, फिजूलखर्ची से बचें।
- संकट के समय धन ही सबसे बड़ा मित्र है।
- दिखावा करने की बजाय वास्तविक जरूरत पर खर्च करें
8 मई 2026 के इस सुविचार को अपने जीवन में अपनाएं। सच्ची मेहनत, संतोष और जिम्मेदारी से लक्ष्मी जी की कृपा स्वयं आपके घर आएगी और धन की कमी कभी नहीं रहेगी।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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