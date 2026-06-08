Quote of the Day: अच्छा समय कब शुरू होगा? नीम करोली बाबा के अनुसार, किस्मत चमकने का संकेत देती हैं ये 5 घटनाएं
Aaj Ka Suvichar 8 June 2026 : अच्छा समय कब शुरू होगा? नीम करोली बाबा के अनुसार ये 5 खास घटनाएं बताती हैं कि आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। सपनों में पूर्वज, पूजा में आंसू, साधु के दर्शन, तितलियां और पशु-पक्षी का आना - जानें इन शुभ संकेतों का मतलब।
8 जून 2026, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि अच्छे समय की शुरुआत अचानक नहीं होती है, बल्कि छोटे-छोटे संकेतों के रूप में आती है। अगर हम इन संकेतों को पहचान लें, तो जीवन की राह आसान हो जाती है।
नीम करोली बाबा कहते थे कि ब्रह्मांड हर व्यक्ति को समय-समय पर संकेत देता रहता है। जब किसी के जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तो कुछ विशेष घटनाएं घटने लगती हैं। बाबा के अनुसार, इन संकेतों को समझकर इंसान अपनी किस्मत को और बेहतर बना सकता है।
सपनों में पूर्वजों के दर्शन
नीम करोली बाबा के अनुसार, अगर रात में बार-बार पूर्वज सपनों में दिखाई देने लगें, तो समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। पूर्वज आपको आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने आते हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन की पुरानी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और नई शुरुआत होने जा रही है।
पूजा या भजन के समय आंसू आना
पूजा, भजन या ध्यान करते समय अगर अचानक आंखें भर आती हैं और मन भावुक हो जाता है, तो यह बहुत शक्तिशाली शुभ संकेत है। बाबा कहते थे कि इस समय ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली है। आपकी आत्मा भगवान से जुड़ रही है और सारी बाधाएं खुद-ब-खुद दूर हो रही हैं।
साधु-संतों के बार-बार दर्शन
अगर रोज किसी ना किसी रूप में साधु, संत या संन्यासी आपके सामने आने लगें - चाहे रास्ते में, सपने में या किसी धार्मिक जगह पर, तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। नीम करोली बाबा मानते थे कि ईश्वर साधु-संतों के रूप में अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। यह दर्शन बताता है कि आपकी किस्मत अब बदलने वाली है और संघर्ष का समय समाप्त होने वाला है।
घर में पशु-पक्षियों का आना
जब बिना बुलाए पक्षी, गाय, कुत्ता या कोई अन्य पशु आपके घर में सहजता से आने लगे, तो समझ लीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है। बाबा के अनुसार, जब प्रकृति स्वयं आपके पास खिंची चली आए, तो यह ईश्वर की कृपा का संकेत होता है। इससे धन लाभ, सुखद समाचार और शुभ बदलाव आने वाले होते हैं।
तितलियों का बार-बार दिखना
घर में रंग-बिरंगी तितलियों का अचानक आना भी नीम करोली बाबा के अनुसार, बहुत शुभ माना जाता है। तितलियां नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक होती हैं। अगर आपके घर के आसपास तितलियां बार-बार दिखने लगें, तो जान लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है और जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं।
इन संकेतों का सही अर्थ समझें
नीम करोली बाबा कहते थे कि ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं। जब ये दिखने लगें तो घबराएं नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करें। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये बताते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इन दिनों में सकारात्मक रहें, दूसरों की मदद करें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें।
ये 5 संकेत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत का सूचक हैं। अगर आप भी इनमें से कोई संकेत महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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