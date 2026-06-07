Quote of the Day: जीवन में इंसान को कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए ये 4 काम, विदुर नीति में छिपा है इसका कारण
Aaj Ka Suvichar 7 June 2026: विदुर नीति के अनुसार जीवन में ये 4 काम कभी अकेले नहीं करने चाहिए। जानिए स्वादिष्ट भोजन, यात्रा, फैसला और जागना अकेले क्यों नहीं करना चाहिए। इन आदतों को बदलकर पाएं सफलता और सुखमय जीवन।
कई बार हम सोचते हैं कि अकेले रहना ही सबसे सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की राह अकेले नहीं चलाई जाती है। कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें अकेले करने की कोशिश में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। आज 7 जून 2026 की शाम हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि सही संगति और समझदारी में छिपी है। ऐसे में खुद से वादा करें कि आगे से कुछ काम हम हमेशा अपनों के साथ करेंगे, क्योंकि सच्चा साथ ही सबसे बड़ा बल है।
महात्मा विदुर महाभारत काल के महान नीतिशास्त्री थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे जीवन को संतुलित और सुखी बनाने में मदद करते हैं। विदुर नीति में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि कुछ काम अकेले करने से मनुष्य खुद को कमजोर बनाता है।
आचार्य विदुर ने विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक दिया है:
एकः स्वादु न भुञ्जीत नैकः सुप्तेषु जागृयात्।
एको न गच्छेदध्वानं नैकश्चार्थान्प्रचिन्तयेत्।।
अर्थ: कोई भी स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं खाना चाहिए, सोते हुए लोगों में अकेले नहीं जागना चाहिए, लंबी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए और महत्वपूर्ण विषयों पर अकेले चिंतन नहीं करना चाहिए।
विदुर नीति हमें सिखाती है कि अकेलापन कई बार कमजोरी का कारण बन जाता है। आइए जानते हैं कि जीवन के इन चार कामों को अकेले करने से क्या नुकसान हो सकता है और विदुर नीति क्यों कहती है कि इन्हें अकेले नहीं करना चाहिए।
स्वादिष्ट भोजन अकेले न खाएं
विदुर नीति कहती है कि स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं खाना चाहिए। जब हम अकेले खाते हैं, तो ना सिर्फ भोजन का आनंद कम हो जाता है, बल्कि मन भी उदास रहता है। मिलकर खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं, बातचीत बढ़ती है और खुशी का बंटवारा होता है। अकेले खाना स्वार्थ का प्रतीक माना जाता है, जो धीरे-धीरे इंसान को अंदर से खोखला बना देता है।
सोते हुए लोगों में अकेले ना जागें
जब घर के बाकी सदस्य सो रहे हों, तब अकेले जागना विदुर नीति के अनुसार ठीक नहीं माना जाता है। इससे मन में अकेलापन और चिंता बढ़ती है। रात का समय आराम और शांति का होता है। अगर सब सो रहे हैं, तो अकेले जागकर ज्यादा सोचने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए रात में भी परिवार के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए।
लंबी यात्रा अकेले ना करें
विदुर कहते हैं कि लंबी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। अकेले यात्रा करने से खतरा बढ़ जाता है और कोई समस्या आने पर सहारा नहीं मिलता है। साथ में कोई हो तो बातचीत से समय भी अच्छा बीतता है और जरूरत पड़ने पर मदद भी मिल जाती है। आज के समय में भी लंबी यात्रा पर अकेले जाने की बजाय किसी भरोसेमंद साथी को साथ लेना समझदारी है।
महत्वपूर्ण निर्णय अकेले ना लें
विदुर नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंभीर विषयों पर अकेले फैसला नहीं लेना चाहिए। अकेले सोचने से दृष्टिकोण सीमित हो जाता है और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। दो-चार भरोसेमंद लोगों से सलाह लेकर फैसला लेने से गलती की गुंजाइश कम हो जाती है और परिणाम बेहतर आते हैं।
विदुर नीति का संदेश
विदुर नीति हमें बार-बार याद दिलाती है कि इंसान सामाजिक प्राणी है। अकेलापन चाहे कितना भी आकर्षक लगे, लेकिन यह कई बार कमजोरी का कारण बन जाता है। सही संगति, सलाह और बंटवारा जीवन को आसान और सुखमय बनाता है। इन चार नियमों का पालन करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, गलत फैसलों से बचाव होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। विदुर नीति सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
अगर हम इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, तो जीवन में आने वाली कई परेशानियां अपने आप कम हो जाएंगी। सच्ची समझदारी अकेलेपन में नहीं, बल्कि सही संगति और संतुलन में छिपी है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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