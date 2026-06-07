Quote of the Day: धन हानि रोकने के लिए आसमान के बादलों से सीखें ये अच्छी आदतें, चाणक्य नीति में छिपा है सफलता का राज
Aaj Ka Suvichar 7 June 2026: चाणक्य नीति के अनुसार धन की हानि रोकने के लिए बादलों से सीखें ये खास आदतें। जानें कैसे गुणवान लोगों में निवेश करने, उदारता और सही खर्च से बढ़ता है धन और मिलती है सफलता।
आज 7 जून 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि धन केवल कमाने की चीज नहीं, बल्कि सही जगह पर लगाने की भी है। जो पैसा बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाता है, वही असली समृद्धि लाता है।
चाणक्य नीति में एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है:
वित्तं देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि क्वचित्।
प्राप्तं वारिनिधेर्जलं घनमुखे माधुर्ययुक्तं सदा।
जीवान्स्थावरजङ्गमांश्च सकलान्संजीव्य भूमण्डलं
भूयः पश्य तदेव कोटिगुणितं गच्छन्तमम्भोनिधिम्।।
अर्थ: गुणवान और योग्य लोगों को ही धन दें, कहीं और मत दें। जैसे समुद्र का पानी बादलों के रूप में मीठा होकर बरसता है, पृथ्वी के सभी जीव-जंतुओं को जीवन देता है और फिर नदियों के रूप में हजार गुना होकर वापस समुद्र में लौट आता है, वैसे ही धन भी योग्य व्यक्ति के पास जाकर बढ़ता है और अंत में लाभ के रूप में वापस आता है।
धन को सही जगह लगाने का महत्व
चाणक्य कहते हैं कि धन को बिना सोचे-समझे किसी को देना या गलत जगह लगाना हानि का कारण बनता है। जो व्यक्ति गुणवान है, मेहनती है और पैसों का उपयोग समाज और खुद के भले के लिए करता है, उसी को धन देना चाहिए। गलत हाथों में गया धन ना सिर्फ बर्बाद होता है, बल्कि देने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है।
बादलों से सीखें धन प्रबंधन
आचार्य चाणक्य बादल का उदाहरण देते हैं। समुद्र का खारा पानी बादल बनकर मीठा हो जाता है। इसके बाद जब वो बरसता है, तो पेड़-पौधों, जानवरों और इंसानों को जीवन देता है। फिर नदियों के माध्यम से ये पानी वापस समुद्र में कई गुना बढ़कर लौटता है।
इसी तरह धन भी योग्य व्यक्ति के पास जाए, तो बढ़ता है। वह व्यक्ति उस धन से अपना और दूसरों का भला करता है, जिससे समाज में सकारात्मक चक्र चलता रहता है। गलत व्यक्ति को दिया गया पैसा ज्यादातर बर्बाद हो जाता है।
गुणवान लोगों को ही सहयोग दें
चाणक्य की सलाह है कि पैसा, समय या मदद हमेशा उन लोगों को दें जिनमें मेहनत, ईमानदारी, ज्ञान और समाज के प्रति लगाव जैसे गुण हों। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, दूसरों की मदद करता है, पैसों का सही उपयोग करता है, उसे ही सहयोग दें। ऐसे लोगों को दिया गया धन ना सिर्फ सुरक्षित रहता है, बल्कि कई गुना लौटकर आता है।
गलत जगह धन लगाने के नुकसान
आचार्य चाणक्य चेतावनी देते हैं कि गुणहीन, आलसी या स्वार्थी लोगों को धन देने से नुकसान होता है। ऐसा पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, रिश्ते खराब होते हैं और दाता को पछतावा भी होता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि गलत साझेदारी, बिना सोचे दिया गया कर्ज या गलत निवेश कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति आज भी बहुत प्रासंगिक है।
धन प्रबंधन के चाणक्य सिद्धांत
- पैसा गुणवान और मेहनती लोगों में लगाएं।
- बिना सोचे किसी को कर्ज ना दें।
- अपना धन बढ़ाने के लिए सही साझेदार चुनें।
- धन को ऐसे कामों में लगाएं जो समाज और खुद दोनों का भला करें।
चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धन केवल कमाने की चीज नहीं, बल्कि सही तरीके से लगाने की भी है। बादलों की तरह अपना धन योग्य हाथों में लगाएं, तो यह कई गुना बढ़कर वापस आएगा। उदार बनना सही है, लेकिन अंधा उदार मत बनें। समझदारी से धन का उपयोग करें, तभी सच्ची समृद्धि और शांति मिलेगी।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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