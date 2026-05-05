Quote of the Day: धरती पर ही स्वर्ग का सुख भोग लेता है ऐसा व्यक्ति, जीवन में नहीं रहती है किसी चीज की कमी
Aaj ka Suvichar 5 May 2026: चाणक्य नीति के इस सुविचार में जानिए धरती पर ही स्वर्ग का सुख कैसे भोगा जा सकता है। आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी और संतोष - इन तीनों के साथ जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। सुखी और संतुष्ट जीवन का गहरा संदेश इस लेख में पढ़ें।
Quote of the Day 5 May 2026: आज 5 मई 2026 का दिन संतोष, अनुशासन और सादगी की ऊर्जा से भरा हुआ है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में छिपा है। अगर हम अपनी जिंदगी को सरल और अनुशासित बना लें, तो धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं।
चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है:
'यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी।
विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि।।'
जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी, संस्कारी और माता-पिता का सम्मान करने वाला होता है, उसके जीवन को धरती पर ही स्वर्ग कहा जा सकता है। ऐसा पुत्र न सिर्फ माता-पिता का नाम रोशन करता है, बल्कि परिवार में सुख-शांति भी बनाए रखता है। आज्ञाकारी संतान माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनती है और समाज में उनका गौरव बढ़ाती है।
जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है
जिसकी पत्नी पतिव्रता, आज्ञाकारी और पति की इच्छा का सम्मान करने वाली होती है, वह व्यक्ति भी धरती पर स्वर्ग का सुख भोगता है। ऐसी पत्नी घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है। वह न सिर्फ पति का साथ देती है, बल्कि संकट के समय उसकी ढाल भी बन जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, पति-पत्नी के बीच समझ और समर्पण ही वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है।
जिसे अपने धन पर संतोष है
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति पर संतोष है, वह भी धरती पर स्वर्ग का अनुभव करता है। लालच और असंतोष इंसान को कभी चैन नहीं लेने देते। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमाई और स्थिति से संतुष्ट रहता है, वह सच्ची खुशी पाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
इन तीन गुणों का महत्व
चाणक्य नीति के इस श्लोक से स्पष्ट है कि सुख के लिए धन, पद या ऐश्वर्य जरूरी नहीं है। सच्चा सुख तीन चीजों में छिपा है - आज्ञाकारी संतान, समझदार पत्नी और संतोषपूर्ण मन। इन तीनों का साथ मिल जाए, तो इंसान को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है।
आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता
आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में विश्वास कम हो रहा है और लालच बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चाणक्य नीति का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और संतोष में है। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार दें, पत्नी-पति का सम्मान करें और जो कुछ मिला है उसमें संतोष रखें, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
चाणक्य नीति का यह सुविचार हमें सिखाता है कि स्वर्ग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे आस-पास है। इन तीनों गुणों को अपनाकर हम धरती पर ही स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष