Quote of the Day: व्यक्ति को महान बनाते हैं ये 8 गुण, विदुर नीति के अनुसार ऐसे लोग समाज में पाते हैं खूब मान-सम्मान

शॉर्ट बायो:

नवनीत शर्मा पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में स्वास्थ्य विभाग बीट पर काम कर रहे हैं।



परिचय एवं अनुभव

नवनीत शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) स्वास्थ्य विभाग की बीट पर काम कर रहे हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।



कॅरियर का सफर

नवनीत शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2011 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला, दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और हिन्दुस्तान तीनों ही समाचार पत्रों में उन्हें स्वास्थ्य विभाग, परिवहन और बीट पर काम करने का मौका मिला। हिन्दुस्तान में भी लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए, एमए भूगोल के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से नवनीत शर्मा को हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह स्वास्थ्य विभाग पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।



स्वास्थ्य विभाग और लक्ष्य

स्वास्थ्य विभाग और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर नवनीत शर्मा की गहरी समझ है। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नवनीत शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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