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Quote of the Day: व्यक्ति को महान बनाते हैं ये 8 गुण, विदुर नीति के अनुसार ऐसे लोग समाज में पाते हैं खूब मान-सम्मान

Navneet Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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विदुर नीति के अनुसार ये 8 गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं और समाज में खूब मान-सम्मान दिलाते हैं। जानें इन गुणों को अपनाकर सफल और सम्मानित जीवन कैसे जिएं।

Quote of the Day: व्यक्ति को महान बनाते हैं ये 8 गुण, विदुर नीति के अनुसार ऐसे लोग समाज में पाते हैं खूब मान-सम्मान

असली महानता बाहर के दिखावे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के गुणों में छिपी होती है। 31 मई 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि सही गुणों को अपनाकर हम ना सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सम्मान पा सकते हैं।

महाभारत काल के महान विद्वान और धृतराष्ट्र के मंत्री महात्मा विदुर ने अपनी नीति में बताया है कि कौन से गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं। उन्होंने एक श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है:

अष्टौ गुणा: पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दम: श्रुतं च!

पराक्रमश्चबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च॥

अर्थ: आठ गुण मनुष्य को प्रकाशित बनाते हैं - बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय संयम, ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, क्षमता अनुसार दान और कृतज्ञता।

1. बुद्धि

विदुर कहते हैं कि सच्ची बुद्धि व्यक्ति को हर परिस्थिति में सही फैसला लेने की क्षमता देती है। बिना सोचे-समझे काम करने वाला व्यक्ति बार-बार असफल होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। बुद्धि का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति समाज में हमेशा सम्मानित होता है।

2. कुलीनता

कुलीनता का मतलब सिर्फ अच्छा परिवार नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और सरल व्यवहार है। जो व्यक्ति विनम्र, सहज और अच्छे आचरण वाला होता है, उसे लोग स्वाभाविक रूप से प्यार और सम्मान देते हैं। कुलीनता व्यक्ति को दूसरों की नजर में चमकाती है।

3. इंद्रिय संयम

जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों यानी काम, क्रोध, लोभ आदि पर नियंत्रण रखता है, वह महान कहलाता है। संयम रखने वाला व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। विदुर नीति में इसे बहुत महत्वपूर्ण गुण माना गया है।

4. ज्ञान

ज्ञान ही व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालता है। विदुर कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। ज्ञान की वजह से समाज में उसकी खूब प्रशंसा होती है।

5. पराक्रम

पराक्रमी व्यक्ति डर को मात देता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता और दूसरों की मदद करता है। विदुर के अनुसार सच्ची बहादुरी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मन की मजबूती है।

6. कम बोलना

जो व्यक्ति सोच-समझकर और जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, उसकी बातों का वजन होता है। विदुर कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपना सम्मान खो बैठता है, जबकि कम बोलने वाला व्यक्ति सबका सम्मान पाता है।

7. क्षमता अनुसार दान

दान को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार दान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। विदुर नीति में दान को दरिद्रता नाशक बताया गया है।

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8. कृतज्ञता

जो व्यक्ति दूसरों के उपकार को याद रखता है और समय आने पर मदद करता है, वह समाज में बहुत सम्मान पाता है। कृतघ्न व्यक्ति यानी जो उपकार भूल जाता है, कभी सम्मानित नहीं होता है।

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विदुर नीति का सार

विदुर नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। ये आठ गुण किसी को भी महान बना सकते हैं। आज के समय में जहां दिखावा और स्वार्थ बढ़ गया है, वहां ये गुण अपनाकर हम ना सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सच्चा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।

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महात्मा विदुर की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि बाहरी चमक से ज्यादा अंदरूनी गुण महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन 8 गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ना सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि लोगों के दिल में भी अपनी जगह बना लेंगे।

Navneet Sharma

लेखक के बारे में

Navneet Sharma

शॉर्ट बायो:
नवनीत शर्मा पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में स्वास्थ्य विभाग बीट पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नवनीत शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) स्वास्थ्य विभाग की बीट पर काम कर रहे हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कॅरियर का सफर
नवनीत शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2011 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला, दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और हिन्दुस्तान तीनों ही समाचार पत्रों में उन्हें स्वास्थ्य विभाग, परिवहन और बीट पर काम करने का मौका मिला। हिन्दुस्तान में भी लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए, एमए भूगोल के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से नवनीत शर्मा को हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह स्वास्थ्य विभाग पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग और लक्ष्य
स्वास्थ्य विभाग और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर नवनीत शर्मा की गहरी समझ है। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नवनीत शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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