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Quote of the Day: हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, गीता सिखाती है मौन की असली शक्ति

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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आज का सुविचार 31 जुलाई 2026: हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीता सिखाती है मौन की असली शक्ति। जानिए कैसे मौन से मिलती है मानसिक शांति और सही निर्णय।

Quote of the Day
आज का सुविचार 31 जुलाई 2026

आज के समय में लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर निजी जीवन तक अपनी बात साबित करने की होड़ लगी रहती है। लेकिन कई बार ज्यादा बोलना रिश्तों में दूरी, मन में तनाव और निर्णयों में जल्दबाजी का कारण बन जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता हमें याद दिलाता है कि मौन अक्सर वह प्रकट कर देता है, जिसे शोर कभी नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमेशा चुप रहना नहीं, बल्कि सही समय पर रखा गया मौन कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है।

मौन कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है

बहुत से लोग मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी का संकेत है, लेकिन गीता का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। जब व्यक्ति बिना क्रोध, अहंकार या आवेश के शांत रह पाता है, तो यह उसके आत्मसंयम को दर्शाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना मानसिक परिपक्वता की निशानी है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाता है और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बच जाता है। मौन रखने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है।

शांत मन से मिलते हैं सही निर्णय

जब मन क्रोध, चिंता या भ्रम से भरा होता है, तब सही और गलत का अंतर समझना कठिन हो जाता है। लेकिन कुछ पल का मौन मन को स्थिर कर देता है। शांत वातावरण में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाता है और बिना भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है। यही कारण है कि जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में धैर्य और शांति को हमेशा महत्व दिया गया है। शांत मन से लिया गया निर्णय लंबे समय तक सही साबित होता है।

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हर विवाद का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं

जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जहां सामने वाला व्यक्ति केवल बहस करना चाहता है। ऐसे समय में हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता है। कई बार मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर बन जाता है। इससे अनावश्यक विवाद से बचाव होता है और रिश्तों में कटुता भी नहीं बढ़ती है। मौन हमें यह समझने का अवसर देता है कि कौन-सी बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है और किसे समय के साथ छोड़ देना बेहतर है। समझदारी से चुप रहना कई बार बोलने से ज्यादा असरदार होता है।

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आत्मचिंतन का सबसे सरल मार्ग है मौन

मौन केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा भी है। जब व्यक्ति कुछ समय स्वयं के साथ बिताता है, तो वह अपनी गलतियों, इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ पाता है। नियमित आत्मचिंतन मन को सकारात्मक बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। यही अभ्यास व्यक्ति को तनाव से दूर रखकर मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मौन में बैठकर खुद को जानना जीवन को नई दिशा देता है।

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संतुलित जीवन का आधार है संयम

श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश हमें सिखाता है कि हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्द और सही समय पर मौन, दोनों का अपना महत्व है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक सहजता से कर सकता है। इसलिए यदि आप मानसिक शांति, बेहतर रिश्ते और संतुलित जीवन चाहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ पल का मौन और आत्मचिंतन जरूर शामिल करें। कई बार वही मौन हमें वह सिखा देता है, जिसे हजारों शब्द भी नहीं समझा पाते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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