Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार ये 6 आदतें बनती हैं पतन का कारण, समय रहते छोड़ दें, सुखमय हो जाएगा जीवन

Aaj Ka Suvichar 30 May 2026: विदुर नीति के अनुसार अभिमान, क्रोध, लोभ, मित्रद्रोह समेत ये 6 गलत आदतें व्यक्ति के पतन का कारण बनती हैं। जानें इन आदतों को कैसे छोड़ें और जीवन को सुखमय कैसे बनाएं।

आज 30 मई 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि जीवन में छोटी-छोटी गलत आदतें भी धीरे-धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। सुख और सम्मान पाने के लिए इन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है।

महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश देते हुए कहा था:

अतिमानोऽतिवादश्च तथात्यागो नराधिप। क्रोधश्चात्मविधित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट् ।। एत एवासयस्तीक्ष्णाः कृन्तन्यायूंषि देहिनाम्। एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते ।। अर्थ: हे राजन! अत्यधिक अभिमान, अधिक बोलना, त्याग की कमी, क्रोध, स्वार्थपरता और मित्रद्रोह - ये छह आदतें मनुष्य की आयु को काटने वाली तलवार के समान हैं। ये आदतें इंसान को मृत्यु नहीं, लेकिन मार डालती हैं।

घमंड जीवन नष्ट कर देता है विदुर नीति कहती है कि अत्यधिक अभिमान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा और दूसरों से बेहतर समझता है, वह धीरे-धीरे अकेला पड़ जाता है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। वह ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना दूसरों की सलाह मानता है। ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित है।

ज्यादा बोलना महंगा पड़ता है बहुत ज्यादा बोलने की आदत भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। अनावश्यक और बिना सोचे-समझे बोलने से कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। विदुर कहते हैं कि कम और सटीक बोलने वाला व्यक्ति ही सम्मान पाता है। ज्यादा बोलना ना सिर्फ विश्वसनीयता घटाता है, बल्कि कई मुसीबतें भी खड़ी कर देता है।

त्याग की कमी सुख नहीं देती जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं रह सकता है। सब कुछ अपने पास रखने की लालसा इंसान को अंदर से खाती रहती है। विदुर नीति में त्याग को बहुत महत्व दिया गया है। थोड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख पाता है। लालच और कंजूसी इंसान को कभी चैन नहीं लेने देती है।

गुस्सा उम्र और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद करता है अधिक क्रोध करना भी एक घातक आदत है। गुस्से में इंसान कई बार ऐसी बातें या काम कर बैठता है, जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। क्रोध से स्वास्थ्य बिगड़ता है, रिश्ते खराब होते हैं और मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। विदुर कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है।

स्वार्थपरता पतन का कारण केवल अपने बारे में सोचना और दूसरों की उपेक्षा करना भी जीवन को बर्बाद कर देता है। स्वार्थी व्यक्ति को ना तो कोई सच्चा दोस्त मिलता है और ना ही समाज में सम्मान। विदुर नीति कहती है कि जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है, वह अंत में अकेला रह जाता है।

मित्रों से धोखा सबसे बड़ा पाप सबसे खतरनाक आदत है मित्रद्रोह। जो व्यक्ति अपने भरोसेमंद मित्र को धोखा देता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। विदुर कहते हैं कि मित्रद्रोही की उम्र भी कम होती है, क्योंकि उसके कर्म उसे पीछे से घेर लेते हैं। सच्चे मित्र का साथ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए।

इन आदतों को छोड़ने के लाभ विदुर नीति हमें सिखाती है कि इन 6 आदतों को छोड़कर हम जीवन को सुखमय और सम्मानजनक बना सकते हैं। जब इंसान घमंड, क्रोध, लालच और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तो उसके आसपास सकारात्मकता बढ़ती है। लोग उसका सम्मान करते हैं और भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं।

विदुर नीति के अनुसार इन 6 आदतों - अतिमान, अतिवाद, अत्याग, क्रोध, स्वार्थ और मित्रद्रोह को त्याग दें। इससे ना सिर्फ सुख-शांति मिलेगी, बल्कि समाज में भी सम्मान बढ़ेगा।