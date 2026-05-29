Quote of the Day: विदुर नीति की इन 4 बातों का रखें ध्यान, घर में मां लक्ष्मी का होगा वास, कभी नहीं होगी धन-दौलत की कमी
Aaj Ka Suvichar: विदुर नीति के अनुसार सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए घर में बुजुर्गों, मुसीबत में पड़े व्यक्ति, गरीब मित्र और निःसंतान बहन का सम्मान करें। जानें महाभारत की यह महत्वपूर्ण नीति।
सच्चा सुख और समृद्धि किसी के अपमान या उपेक्षा से नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करने और मदद करने से मिलता है। आज 29 मई 2026 के शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि छोटी-छोटी अच्छाइयां ही जीवन को खुशहाल बनाती हैं।
महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश देते हुए कहा था:
चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे।
वृद्धो ज्ञातिरवसत्रः कुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या।।
अर्थ: हे तात! जिस गृहस्थ के घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में चार व्यक्ति निवास करते हैं - बड़ा-बुजुर्ग परिजन, मुसीबत में पड़ा कुलीन व्यक्ति, गरीब मित्र और निःसंतान बहन। इनका सम्मान करने वाला घर कभी दरिद्र नहीं होता।
विदुर नीति का गहरा संदेश
विदुर नीति हमें सिखाती है कि सुख-समृद्धि केवल मेहनत या भाग्य से नहीं आती, बल्कि अच्छे आचरण और दूसरों का सम्मान करने से आती है। जो व्यक्ति इन चार प्रकार के लोगों का आदर करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। विदुर कहते हैं कि इनकी उपेक्षा करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे समृद्धि खो बैठता है।
बड़े-बुजुर्ग परिजन का सम्मान
घर में बुजुर्गों का सम्मान करना विदुर नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुजुर्ग अनुभव और आशीर्वाद के प्रतीक होते हैं। जब हम उनकी बात सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विदुर कहते हैं कि बुजुर्गों की उपेक्षा करने वाला घर कभी सुखी नहीं रह सकता है।
मुसीबत में पड़े कुलीन व्यक्ति की मदद
कुलीन व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जो पहले अच्छी स्थिति में था, लेकिन अब मुसीबत में है। विदुर नीति कहती है कि ऐसे व्यक्ति की मदद करना बड़ा पुण्य का काम है। जब हम किसी की मुसीबत में साथ देते हैं, तो भगवान हमें और अधिक समृद्धि देते हैं। इसकी उपेक्षा करने से धन-समृद्धि में रुकावट आती है।
गरीब मित्र का साथ
गरीब मित्र को कभी अपमानित या नजरअंदाज ना करें। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गरीब मित्र का सम्मान करता है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सच्ची दोस्ती का यही मतलब है - सुख में साथ और दुख में साथ।
निःसंतान बहन का आदर
निःसंतान बहन को परिवार में उचित सम्मान और स्थान देना चाहिए। विदुर नीति में इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कई परिवारों में निःसंतान बहन को उपेक्षा का शिकार बनाया जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से घर की समृद्धि नष्ट होती है। उसे मां-बहन के समान आदर दें, तो घर में सुख-शांति बनी रहती है।
विदुर नीतियों का करें पालन
विदुर नीति के अनुसार, इन चारों लोगों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं पड़ता है। उसके घर में सदैव देवताओं का वास होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, रिश्ते अच्छे रहते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति इनका अपमान करता है, वह धीरे-धीरे समाज और परिवार में अकेला हो जाता है।
सच्चा सुख दूसरों का सम्मान करने और मदद करने में छिपा है। विदुर नीति के अनुसार, इन चार लोगों - बुजुर्ग परिजन, मुसीबत में पड़े कुलीन, गरीब मित्र और निःसंतान बहन का आदर करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता है। आज से ही इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं, तो सुख-समृद्धि और सम्मान स्वयं आपके द्वार पर आएगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष