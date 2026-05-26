Quote of the Day: पढ़ाई-लिखाई के दौरान स्टूडेंट को इन 8 चीजों से बना लेनी चाहिए दूरी, चाणक्य नीति से जानें सफलता के राज
Aaj Ka Suvichar 26 May 2026: चाणक्य नीति के अनुसार पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट को काम, क्रोध, लोभ समेत इन 8 चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए। जानें विद्यार्थी जीवन में सफलता पाने के महत्वपूर्ण नियम और टिप्स।
26 मई 2026 के सुबह का सुविचार हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि अनुशासन और त्याग का परिणाम है। पढ़ाई के समय अगर हम कुछ जरूरी चीजों से दूरी बना लें, तो ज्ञान की राह बहुत आसान हो जाती है।
आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है:
'कामक्रोधौ तथा लोभं स्वादु श्रृंगारकौतुरके।
अतिनिद्रातिसेवे च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत्।।'
अर्थ: विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन, श्रृंगार, हंसी-मजाक, अधिक नींद और शरीर की अधिक सेवा - इन आठों से दूर रहना चाहिए।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो विद्यार्थी इन आठों व्यसनों से बच जाता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। आइए इन आठों बातों को विस्तार से समझते हैं।
काम, क्रोध और लोभ - तीन सबसे बड़े दुश्मन
विद्यार्थी जीवन में काम-वासना सबसे बड़ी बाधा है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार बसाने और काम-वासना की दुनिया ज्ञानार्जन के समय अलग रखनी चाहिए। क्रोध से अहंकार जन्म लेता है और मन का संतुलन बिगड़ जाता है। क्रोधी व्यक्ति ना तो खुद सीख पाता है और ना दूसरों से सीख सकता है।
लोभ भी तीन प्रकार का होता है - व्यक्ति, वस्तु और धर्म का लोभ। ज्ञान पाने वाले विद्यार्थी को ना तो किसी खास व्यक्ति की चाहत रखनी चाहिए, ना कीमती चीजों की लालसा और ना ही धार्मिक लाभ की उम्मीद। लोभ मन को भटकाता है और एकाग्रता नष्ट कर देता है।
स्वादिष्ट भोजन और शृंगार से बचाव
स्वादिष्ट खाने की आदत विद्यार्थी के लिए घातक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वाद पर काबू ना रख पाने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से समझौता कर लेता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इसी तरह शृंगार में ज्यादा समय और ध्यान लगाना भी ज्ञानार्जन में बाधा डालता है। जब मन सजने-संवरने और आकर्षण में लगा रहता है, तो पढ़ाई का ध्यान भटक जाता है। विद्यार्थी को सादगी से रहना चाहिए।
हंसी-मजाक, अधिक नींद और शरीर की सेवा
हंसी-मजाक और मनोरंजन विद्यार्थी के लिए सीमित होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पढ़ाई के समय मनोरंजन को महत्व देने वाला विद्यार्थी गंभीरता खो देता है। हंसी-मजाक बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई का समय बहुत कीमती है।
अतिनिद्रा यानी ज्यादा सोना और शरीर की अत्यधिक सेवा (आराम, सजावट आदि) भी विद्यार्थी के लिए हानिकारक है। ज्यादा सोने से आलस्य आता है और शरीर की अधिक सेवा में समय बर्बाद होता है। विद्यार्थी को संयमित नींद और संतुलित दिनचर्या अपनानी चाहिए।
सफल विद्यार्थी जीवन के उपाय
चाणक्य नीति के अनुसार, इन आठों बातों से दूर रहने वाला विद्यार्थी न केवल अच्छे अंक लाता है बल्कि जीवन में भी सफल होता है। पढ़ाई के समय इन नियमों का पालन करें:
- रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करें।
- मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं।
- सादा और सात्विक भोजन लें।
- नियमित व्यायाम और प्रार्थना करें।
- गलतियों से सीखें, लेकिन उनमें फंसें नहीं।
चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पढ़ाई के समय अनुशासन और त्याग ही सफलता की कुंजी है। अगर आप इन आठों बातों से दूर रहकर एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करेंगे, तो ना सिर्फ परीक्षा में सफल होंगे बल्कि जीवन में भी सम्मान और उपलब्धियां हासिल करेंगे।
26 मई 2026 का यह दिन हमें याद दिलाता है - ज्ञान पाने के लिए कुछ चीजों से दूरी बनाना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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