Quote of the Day: जीवन में बाधाएं बढ़ा देती हैं ये 4 गलत आदतें, नहीं मिल पाती है मनचाही सफलता
Quote of the Day: महात्मा विदुर की नीति के अनुसार कुछ गलत आदतें जीवन में बाधाएं बढ़ाती हैं और सफलता पाने से रोकती हैं। जानें इन आदतों को कैसे छोड़ें और मनचाही सफलता कैसे पाएं।
सफलता वो नहीं जो भाग्य से मिल जाए, सफलता वो है जो गलत आदतों को छोड़कर मेहनत से हासिल की जाए। 25 मई 2026 की शाम ढल रही है, आज खुद से वादा करें कि कल से उन आदतों को त्याग देंगे जो आपको आपके सपनों से दूर ले जा रही हैं।
महाभारत काल के महान नीतिशास्त्री और धृतराष्ट्र के सलाहकार महात्मा विदुर ने अपनी विदुर नीति में मनुष्य की उन कमियों का वर्णन किया है, जो उसे सफलता पाने से रोकती हैं। विदुर जी कहते हैं कि कुछ बुरी आदतें इंसान को इतना कमजोर बना देती हैं कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता है। इन आदतों को छोड़ना ही सुखी और सफल जीवन का सबसे पहला कदम है।
1. अधिक नींद और आराम की लालसा
विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति ज्यादा सोना और आराम करना पसंद करता है, वह अपने भविष्य के कई सुनहरे अवसर गंवा बैठता है। सुबह देर तक सोना और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर पड़े रहना दोनों ही अशुभ माने गए हैं। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, वह कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकता है। जितनी जरूरत हो उतनी नींद लें, लेकिन काम के समय को बिस्तर पर बर्बाद ना करें।
2. हर काम में भगवान पर अंधा भरोसा
विदुर जी कहते हैं कि केवल भगवान पर निर्भर रहना और अपना कर्म नहीं करना बहुत बड़ी गलती है। भगवान तो अवश्य मदद करते हैं, लेकिन वह उन लोगों की मदद करते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं। भगवान पर विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन उनके भरोसे पर अपना काम छोड़ देना गलत है। कर्म के बिना फल की आशा करना व्यर्थ है।
3. आलस्य की आदत
आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। विदुर नीति में आलस्य को मनुष्य की सबसे खतरनाक कमजोरी बताया गया है। जो व्यक्ति अपना काम कल पर टालता रहता है, वह धीरे-धीरे असफलता की गर्त में चला जाता है। आलस्य इंसान को ना सिर्फ लक्ष्य से दूर ले जाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लेता है। इसलिए आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें।
4. बिना मेहनत के अधिक फल की इच्छा
विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कम मेहनत करता है और अधिक फल चाहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता है। आजकल कई लोग जल्दी अमीर बनने, जल्दी तरक्की करने और जल्दी नाम कमाने के सपने देखते हैं, लेकिन मेहनत से बचते हैं। कर्म किए बिना फल की चाह रखना सबसे बड़ी मूर्खता है।
इन गलत आदतों को तुरंत छोड़ें
विदुर नीति के अनुसार, इन आदतों को छोड़ने के लिए सबसे पहले अनुशासन अपनाएं। रोज सुबह जल्दी उठें, समय का सही बंटवारा करें, मेहनत को प्राथमिकता दें और फल की चिंता छोड़कर कर्म पर भरोसा रखें। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन स्वयं भी निरंतर प्रयास करें।
विदुर नीति का संदेश
महात्मा विदुर की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अधिक नींद, भगवान पर अंधा भरोसा, आलस्य और बिना मेहनत के फल की चाह - ये 4 गलत आदतें इंसान को सफलता पाने से रोकती हैं। इन आदतों को छोड़कर अगर हम अनुशासन, मेहनत और सही समय प्रबंधन अपनाएं, तो सफलता हमारे कदमों में खुद-ब-खुद आ जाएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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