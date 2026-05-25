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Quote of the Day: सच्चे और सही इंसान की परख के लिए अपनाएं ये 4 तरीके, चाणक्य नीति में छिपा है इसका राज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 25 May 2026: चाणक्य नीति के अनुसार सच्चे इंसान की परख कैसे करें? त्याग, शील, गुण और कर्म से व्यक्ति को परखने के 4 सबसे बेहतरीन तरीके जानें। चाणक्य के इन उपदेशों से आप कभी धोखा नहीं खाएंगे।

Quote of the Day: सच्चे और सही इंसान की परख के लिए अपनाएं ये 4 तरीके, चाणक्य नीति में छिपा है इसका राज

Quote of the Day 25 May 2026: आज के दिन का सुविचार हमें याद दिलाता है कि समय के साथ लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई और चरित्र कभी नहीं बदलता है। सही इंसान को पहचानना कोई जादू नहीं, बल्कि समझदारी का विषय है।

आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के पांचवें अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक दिया है:

'यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षणं छेदनतापताडनैः।

तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा।।'

अर्थ: जिस प्रकार सोने की परीक्षा घिसने, काटने, आग में तपाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा त्याग, शील, गुण और कर्म से की जाती है।

चाणक्य कहते हैं कि जैसे सोने की खरा-खोटा परखने के लिए उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान की सच्चाई जानने के लिए भी चार महत्वपूर्ण कसौटियों की जरूरत होती है।

1. त्याग से परीक्षा

सच्चा इंसान वही है, जो जरूरत पड़ने पर अपना त्याग कर सकता है। चाणक्य के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए कुछ त्याग करता है, तभी उसकी सच्चाई सामने आती है। जो लोग सिर्फ फायदे के समय साथ देते हैं और मुश्किल में पीछे हट जाते हैं, उन्हें सच्चा मित्र या साथी नहीं माना जा सकता है। त्याग की परीक्षा सबसे कठिन लेकिन सबसे सटीक होती है।

2. शील यानी चरित्र से परीक्षा

शील यानी चरित्र। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का चरित्र उसके व्यवहार, बोलने के तरीके, नैतिकता और संयम से पहचाना जा सकता है। जो व्यक्ति गुस्से में भी संयम रखता है, दूसरों की इज्जत करता है और अपने वादों पर खरा उतरता है, उसका चरित्र मजबूत होता है। बिना चरित्र के इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भरोसे के लायक नहीं होता है।

3. गुण से परीक्षा

चाणक्य नीति में गुणों को बहुत महत्व दिया गया है। विद्या, विनम्रता, साहस, दया, ईमानदारी और मेहनत जैसे गुण सच्चे इंसान की पहचान हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न सिर्फ खुद आगे बढ़ता है बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। गुणहीन व्यक्ति भले ही ऊपर चमकता हो, लेकिन अंदर से खोखला होता है।

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4. कर्म से परीक्षा

आचार्य चाणक्य के अनुसार, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कर्म की है। इंसान जो कहता है और जो करता है, दोनों में कितना अंतर है - यही उसकी असली पहचान है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति में हो, कभी गलत रास्ता नहीं चुनता है। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है।

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ऐसे परखें इंसान

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि किसी से करीबी बढ़ाने या भरोसा करने से पहले इन चार कसौटियों पर उसे परख लें। जल्दबाजी में रिश्ते ना बनाएं। समय दें, स्थिति देखें और फिर फैसला करें। सच्चा इंसान समय के साथ निखरता है, ना कि बदलता है।

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आज के समय में जहां धोखे और स्वार्थ आम हो गए हैं, चाणक्य की यह नीति बेहद उपयोगी है। अगर हम इन चार बातों - त्याग, शील, गुण और कर्म को ध्यान में रखकर लोगों को परखें, तो ना सिर्फ हम खुद सुरक्षित रहेंगे बल्कि सच्चे और भरोसेमंद रिश्तों को भी निभा पाएंगे। सच्चा इंसान पहचानने की कला सीखना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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