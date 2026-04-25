Quote of the Day: जीवन में सफलता पाने के लिए मिट्टी से सीखें सहनशीलता, प्रेमानंद महाराज ने बताए हैं मूल मंत्र
Quote of the Day: जो व्यक्ति मिट्टी की तरह सहनशील, नम्र और मजबूत बन जाता है, उसी को जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। आज के इस भागदौड़ भरे समय में प्रेमानंद महाराज का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है - सहनशीलता ही सफलता की कुंजी है।
Quote of the Day: आज के दौर में हर व्यक्ति सफलता की तलाश में लगा हुआ है। पैसा, सम्मान, सुविधाएं और अच्छा जीवन - ये सब पाने के लिए लोग दिन-रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता का राज क्या है? वृंदावन के श्री राधा हित केलि कुंज आश्रम के संत श्री प्रेमानंद महाराज ने एक भक्त के सवाल के जवाब में मिट्टी के उदाहरण से जीवन का गहरा सबक दिया, जो सफलता का मूल मंत्र बन सकता है।
मिट्टी की कहानी: सफलता का पहला सबक
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि एक सुंदर मिट्टी के पात्र को बनाने में मिट्टी को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। सबसे पहले मिट्टी को जमीन से खोदा जाता है। वह अपने आस-पास के समुदाय से अलग हो जाती है। फिर उसे पीटा जाता है, कुचला जाता है, ताकि कोई ढेला ना रह जाए। उसके बाद उसे पानी में गूंथा जाता है और कड़ी धूप में सुखाया जाता है। इतनी सारी पीड़ाओं के बाद ही वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी पात्र बन पाती है।
महाराज जी कहते हैं - 'अगर मिट्टी सहन ना करे तो पात्र कैसे बनेगा? ठीक उसी तरह जीवन में भी बिना कष्ट सहन किए सफलता नहीं मिलती है।'
सहनशीलता क्यों जरूरी है?
सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे संघर्ष, असफलताएं, आलोचना और धैर्य छिपा होता है। जो लोग कठिनाइयों को सहन करके भी आगे बढ़ते हैं, वही अंत में चमकते हैं। प्रेमानंद महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अच्छे कर्म करने पर व्यक्ति चमक जाता है, जबकि बुरे कर्म करने पर वह मिट जाता है। फर्क सिर्फ कर्म और सहनशीलता का होता है।
अच्छे और बुरे कर्मों का फर्क
प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि अच्छे और बुरे दोनों कार्यों में मेहनत लगती है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन अंत में वह खुद को नष्ट कर लेता है। वहीं अच्छे कर्म, सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति न सिर्फ खुद सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है।
भगवत प्राप्ति के लिए सही दिशा
प्रेमानंद महाराज अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं 'सफलता सिर्फ धन-दौलत तक सीमित नहीं है। असली सफलता भगवत प्राप्ति है।' अगर हम अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करेंगे और कष्टों को प्रसाद मानकर सहन करेंगे, तो जीवन में सच्ची शांति और सफलता दोनों मिलेगी। मिट्टी की तरह हमें भी हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए।
मिट्टी से सीखने का मूल मंत्र
प्रेमानंद महाराज का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि:
- कष्ट सहन करने की क्षमता बढ़ाएं
- असफलता को सीढ़ी मानें
- अच्छे कर्मों पर अडिग रहें
- हर चुनौती को विकास का अवसर समझें
जो व्यक्ति मिट्टी की तरह सहनशील, नम्र और मजबूत बन जाता है, उसी को जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। आज के इस भागदौड़ भरे समय में प्रेमानंद महाराज का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है - 'सहनशीलता ही सफलता की कुंजी है।'
अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो मिट्टी से सीखें, पीड़ाएं सहें, लेकिन टूटना नहीं है। क्योंकि वही मिट्टी जो कष्ट सहती है, अंत में सबसे सुंदर और मजबूत पात्र बनती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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