Quote of the Day: दिल जीत लेते हैं ये 4 तरह के लोग, विदुर नीति के अनुसार इनसे जरूर रखनी चाहिए दोस्ती
Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार दिल जीत लेते हैं ये 4 तरह के लोग। मधुर व्यवहार, भरोसेमंद, ज्ञानी और सबकी परवाह करने वाले लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। जानें विदुर जी की नीति में बताए गए सर्वश्रेष्ठ गुण और इनसे दोस्ती के फायदे।
24 मई 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिला रहा है कि 'सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर समय आपके साथ हंसे, बल्कि वह है जो आपके दुख में चुपचाप आपके पास खड़ा रहे।' इंसान की असली पहचान उसके गुणों और व्यवहार से होती है।
महाभारत काल के महान नीतिशास्त्री और बुद्धिमान विदुर जी ने अपने नीति शास्त्र में ऐसे गुणों का वर्णन किया है, जो मनुष्य को ना सिर्फ अच्छा इंसान बनाते हैं, बल्कि उसके चारों तरफ सकारात्मक लोग भी खींच लाते हैं। आज के समय में भी विदुर नीति बेहद प्रासंगिक है। विदुर जी कहते हैं कि कुछ खास तरह के लोग होते हैं, जिनसे दोस्ती करने से जीवन आसान और समृद्ध होता है।
मधुर व्यवहार वाले लोग
विदुर जी के अनुसार, मधुर व्यवहार सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति मीठे बोल बोलता है, विनम्र रहता है और हर स्थिति में शांत रहकर बात करता है, वह आसानी से हर किसी का दिल जीत लेता है। ऐसे लोग संकट के समय दूसरों की मदद करते हैं और खुद भी हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। मधुर व्यवहार न सिर्फ रिश्ते सुधारता है बल्कि दुश्मनों को भी मित्र बना सकता है। विदुर नीति में इसे सबसे उत्तम गुण माना गया है।
ज्ञान का दिखावा नहीं करने वाले लोग
विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता, वह सच्चा ज्ञानी है। ऐसे लोग चुपचाप ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और दूसरों को भी बिना दिखावे के सही सलाह देते हैं। समाज में इनका सम्मान स्वाभाविक रूप से होता है। इनसे दोस्ती रखने से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है और गलतियों से बचाव होता है। दिखावा करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान को विनम्रता से रखते हैं, उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए।
भरोसेमंद और विश्वसनीय लोग
भरोसा रिश्तों की नींव है। विदुर नीति में भरोसेमंद व्यक्ति को ही सच्चा मित्र माना गया है। ऐसे लोग वक्त पड़ने पर आपके काम आते हैं, आपके राज रखते हैं और कभी धोखा नहीं देते हैं। संकट में इनका साथ मिलना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, तो उन्हें कभी हाथ से ना जाने दें। भरोसेमंद दोस्त न सिर्फ मानसिक सहारा देते हैं बल्कि सही फैसले लेने में भी मदद करते हैं।
सबकी परवाह करने वाले लोग
विदुर जी के अनुसार, जो व्यक्ति दूसरों की परवाह करता है, उनकी खुशी में खुश होता है और दुख में दुखी होता है, वही सच्चा इंसान है। आज के स्वार्थी युग में ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। ये लोग बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। उनकी उपस्थिति ही दिल को सुकून देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।
इन गुणों को अपनाने का महत्व
विदुर नीति सिर्फ दूसरों में इन गुणों को ढूंढने की नहीं, बल्कि खुद में भी विकसित करने की शिक्षा देती है। जब हम खुद मधुर व्यवहार, विनम्रता, भरोसेमंद और परवाह करने वाले बनते हैं, तो अच्छे लोग खुद ही हमारे जीवन में आते हैं।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विदुर जी की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है - अच्छा इंसान बनना। इन चार प्रकार के लोगों से दोस्ती रखें और खुद भी इन गुणों को अपनाएं, तो जीवन में सुख, शांति और सम्मान दोनों मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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