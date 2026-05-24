Quote of the Day: अच्छा से अच्छा काम भी नहीं देगा कोई फायदा, अगर नहीं रखेंगे इन 3 बातों का ध्यान

Quote of the Day 24 May 2026: चाणक्य नीति कहती है कि अच्छा से अच्छा काम भी तब तक व्यर्थ है, जब तक उसे सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति के लिए ना किया जाए। इन 3 जरूरी बातों का ध्यान रखकर ही प्रयास फलदायी बनते हैं। जानें सफलता का यह राज।

आज 24 मई 2026 के सुबह का सुविचार हमें याद दिला रहा है कि प्रयास तभी सार्थक होते हैं, जब वे सही समय पर, सही जगह पर और सही व्यक्ति के लिए किए जाएं। बिना सोचे-समझे किया गया काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अक्सर व्यर्थ चला जाता है।

चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक है:

वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम्। वृथा दानं धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च॥ समुद्र में वर्षा करना व्यर्थ है, पेट भरे व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है।

चाणक्य जी इस श्लोक के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं कि कोई भी कार्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह सही समय, सही स्थान और सही व्यक्ति के लिए नहीं किया गया, तो उसका कोई फल नहीं मिलता है।

श्लोक का अर्थ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे-समझे किया गया प्रयास अक्सर व्यर्थ जाता है। समुद्र पहले से ही जल से भरा है, फिर उसमें वर्षा का क्या लाभ? इसी प्रकार जिसका पेट भरा हो, उसे भोजन कराने का कोई मतलब नहीं। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर काम की अपनी एक उपयुक्तता होती है। बिना जरूरत के किया गया कार्य ना सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि ऊर्जा का भी अपव्यय है।

सही समय का महत्व समय सबसे बड़ा कारक है। चाणक्य नीति में समय को बहुत महत्व दिया गया है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन गलत समय पर। नतीजा यह होता है कि या तो काम अधूरा रह जाता है या उसका असर बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की मनोदशा ठीक नहीं होती, तब उसे सलाह देना या मदद करना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हर काम को उसके उपयुक्त समय पर करना चाहिए।

सही स्थान का महत्व स्थान का चुनाव भी उतना ही जरूरी है, जितना समय का। चाणक्य कहते हैं कि कुछ काम कुछ जगहों पर ही फल देते हैं। जैसे समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, वैसे ही कुछ जगहों पर कुछ प्रयास बेकार चले जाते हैं। यदि आप किसी नए विचार या योजना को गलत जगह पर लागू करते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। इसलिए सही मंच, सही माहौल और सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी है।

सही व्यक्ति का महत्व चाणक्य नीति का सबसे गहरा संदेश है - सही व्यक्ति के लिए प्रयास करें। धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह गलत व्यक्ति को समय, ऊर्जा या संसाधन देने से सिर्फ नुकसान होता है। सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि हम अपनी क्षमता और संसाधनों का उपयोग उन लोगों के लिए करें, जिन्हें इसकी सही में जरूरत है।

चाणक्य नीति से सीख इस श्लोक से हमें तीन मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं - सही समय, सही स्थान और सही व्यक्ति। जीवन में सफलता तभी मिलती है, जब हम इन तीनों का ध्यान रखते हैं। बिना सोचे-समझे किए गए काम कितने भी अच्छे क्यों ना हों, वे अक्सर व्यर्थ चले जाते हैं। चाणक्य हमें बुद्धिमानी से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

चाणक्य नीति हमें याद दिलाती है कि प्रयासों की मात्रा से ज्यादा उनकी उपयुक्तता महत्वपूर्ण है। 24 मई 2026 की इस सुबह को हम संकल्प करें कि आगे से हर काम को सोच-समझकर, सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति के लिए करेंगे। तभी हमारे प्रयास सार्थक होंगे और जीवन में सच्ची सफलता और संतोष मिलेगा।