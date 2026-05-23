Quote of the Day: विदुर नीति की मान ली ये 5 बातें, तो समाज में पाएंगे खूब मान-सम्मान, जीवन में कभी नहीं होंगे शर्मिंदा
Quote of the Day: विदुर नीति की ये 5 बातें अपनाकर आप समाज में खूब मान-सम्मान कमा सकते हैं और जीवन में कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। जानें सत्य, दया, संयम, ज्ञान और सेवा जैसे गुण कैसे आपके चरित्र को मजबूत बनाते हैं।
सम्मान किसी को मिलता नहीं, उसे कमाया जाता है। आज 23 मई 2026 की शाम याद दिला रहा है कि जो व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार को संवार लेता है, सम्मान उसके पीछे-पीछे चलने लगता है।
महाभारत काल के महान विद्वान महात्मा विदुर जी की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। वे सत्य, दया और संयम जैसे गुणों पर विशेष जोर देते थे। विदुर नीति के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन पांच महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाता है, तो वह समाज में ना सिर्फ सम्मान पाता है, बल्कि कभी शर्मिंदा भी नहीं होता है। आइए जानते हैं विदुर जी की इन अमूल्य शिक्षाओं के बारे में।
सत्य की राह पर चलना
विदुर जी कहते हैं कि सत्य बोलना व्यक्ति के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी चालाक हो, अंत में उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। सत्य बोलने से व्यक्ति को समाज में स्थायी सम्मान मिलता है। झूठ की आदत व्यक्ति को बार-बार शर्मिंदा करती है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीवन में सदा सत्य का साथ देना चाहिए, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
दयालु और करुणामय स्वभाव
विदुर नीति में दया और करुणा को बहुत महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, समाज में उसका सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। दयालु व्यक्ति को लोग प्यार करते हैं और उसकी बातों का आदर करते हैं। वहीं स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। दया का भाव ना सिर्फ दूसरों को लाभ पहुंचाता है, बल्कि खुद के मन को भी शांत रखता है।
इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण
विदुर जी मानते थे कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा सम्मान पा सकता है। क्रोध, काम, लोभ और मोह पर काबू पाना बहुत जरूरी है। यदि इंसान इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो वह बार-बार गलत फैसले लेता है और बाद में पछताता है। इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ना सिर्फ खुद को संभालता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है।
ज्ञान और विवेक का होना
विदुर नीति के अनुसार, ज्ञान सबसे बड़ा बल है। ज्ञानी व्यक्ति को समाज में हमेशा सम्मान मिलता है, क्योंकि लोग उसकी सलाह लेते हैं। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण ज्ञान भी जरूरी है। जो व्यक्ति सही समय पर सही फैसला लेता है, वह कभी शर्मिंदा नहीं होता है। विदुर कहते हैं कि ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, अंत में उसका अपमान होता है।
दूसरों की मदद करना
विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। जरूरतमंद की सहायता करना ना सिर्फ पुण्य का काम है, बल्कि सम्मान बढ़ाने का भी। दान, सहानुभूति और सहयोग से व्यक्ति का चरित्र उज्ज्वल होता है। ऐसे लोग समाज में आदर के पात्र बनते हैं और कभी अकेले नहीं पड़ते हैं।
इन बातों को अपनाने से जीवन कैसे बदलेगा?
विदुर नीति के इन 5 सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। वह ना सिर्फ समाज में सम्मान पाता है, बल्कि खुद के अंदर भी आत्मविश्वास और शांति महसूस करता है। ये आदतें व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और जीवन की हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती हैं।
विदुर नीति हमें सिखाती है कि सम्मान कोई उपहार नहीं, बल्कि चरित्र का परिणाम है। यदि हम सत्य, दया, संयम, ज्ञान और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो ना सिर्फ समाज में मान-सम्मान मिलेगा, बल्कि जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष