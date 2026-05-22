Quote of the Day: जीवन में चाहते हैं सुख-शांति, तो इन 4 गलत आदतों से बना लें दूरी, विदुर नीति से जानें खुश रहने के राज

Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार अहंकार, क्रोध, लोभ और असंतोष जैसी 4 गलत आदतें खुशियां छीनती हैं और जीवन को दुखी बना देती हैं। जानें इन आदतों से कैसे दूरी बनाएं और सुख-शांति भरा जीवन कैसे जिएं। विदुर नीति से सीखें खुश रहने के राज।

सुख की राह हमेशा बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर छिपी होती है। 22 मई 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है, वही सच्ची शांति पा लेता है।

महाभारत काल के महान विद्वान और बुद्धिजीवी विदुर जी की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी हजारों साल पहले थीं। वे कहते हैं कि जीवन में सुख-शांति तभी आती है, जब हम कुछ गलत आदतों को जानबूझकर छोड़ दें। ये आदतें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं और खुशी को दूर भगा देती हैं। विदुर नीति के अनुसार, 4 गलत आदतें इंसान को बार-बार दुख देती हैं।

ईर्ष्या और घृणा सबसे बड़ा जहर विदुर जी ईर्ष्या को मन का सबसे बड़ा जहर मानते थे। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता, संपत्ति या खुशी देखकर जलने लगता है, तो उसका अपना आत्मविश्वास धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। घृणा भी उसी का साथी है। ये दोनों भावनाएं व्यक्ति को इतना अंदर से कमजोर कर देती हैं कि वह अपने पास मौजूद अच्छी चीजों को भी नहीं देख पाता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने आसपास के रिश्तों को भी बिगाड़ लेता है। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या छोड़ देता है, वही सच्ची खुशी का स्वाद ले पाता है।

क्रोध - आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध एक ऐसी आग है, जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। विदुर नीति में क्रोध को बाढ़ की तरह बताया गया है, जो सब कुछ बहा ले जाती है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है और बाद में पछतावा छोड़ जाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने रिश्तों को भी तोड़ देता है। विदुर जी सलाह देते हैं कि क्रोध आने पर कुछ पल चुप रहें, गहरी सांस लें और स्थिति को शांत दिमाग से देखें। क्रोध का त्याग करने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों पा लेता है।

असंतोष - खुशी का सबसे बड़ा रोड़ा असंतोष इंसान को कभी चैन नहीं लेने देता है। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति जो उसके पास है, उसमें संतुष्ट नहीं रहता, वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। कुछ लोग अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अच्छा परिवार होने के बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं। इस आदत के कारण मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। विदुर नीति सिखाती है कि जो आपके पास है, उसका सम्मान करें। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है।

दूसरों से उम्मीद रखना - सबसे बड़ी भूल विदुर जी कहते हैं कि दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना व्यक्ति को कमजोर बनाता है। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हों या जीवनसाथी - हर किसी से लगातार उम्मीद रखने वाला व्यक्ति हमेशा निराशा का सामना करता है। विदुर नीति में साफ कहा गया है कि अपनी मेहनत, लगन और कर्म पर भरोसा रखें। भाग्य के भरोसे बैठने वाले या दूसरों से उम्मीद लगाने वाले लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

इन आदतों से दूर रहने के उपाय विदुर नीति के अनुसार इन गलत आदतों से बचने के लिए रोजाना आत्म-चिंतन करें। कुछ पल अपने लिए निकालकर शांत बैठें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। क्रोध आने पर गहरी सांस लें, ईर्ष्या होने पर अपनी उपलब्धियों को याद करें। संतोष का भाव विकसित करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप जीवन में सुख-शांति और मानसिक मजबूती दोनों पा सकते हैं।

विदुर नीति हमें याद दिलाती है कि सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है। यदि हम ईर्ष्या, क्रोध, असंतोष और दूसरों से उम्मीद जैसी गलत आदतों को छोड़ दें, तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर और सुखमय हो जाता है।