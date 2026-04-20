Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Quote of the Day: कर्ज के बढ़ते जंजाल से ना हों परेशान, विदुर नीति में बताए गए हैं बचत के उपाय

Apr 20, 2026 07:59 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

Quote of the Day 20 April 2026: आज 20 अप्रैल 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंस जाता है।

Quote of the Day: कर्ज के बढ़ते जंजाल से ना हों परेशान, विदुर नीति में बताए गए हैं बचत के उपाय

Quote of the Day 20 April 2026: आज 20 अप्रैल 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंस जाता है। आज का सुविचार है, 'जो अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह कर्ज का दास बन जाता है।' - विदुर नीति।

विदुर नीति में कर्ज की वजह

विदुर नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्ज में फंसने का मुख्य कारण आय से अधिक खर्च करना है। ऐसे लोग जरूरत और इच्छा के बीच अंतर नहीं समझ पाते। छोटी-छोटी फिजूलखर्ची समय के साथ बड़ा बोझ बन जाती है। विदुर कहते हैं:

योऽर्थान् प्राप्य न रक्षति तस्य ते मृत्यवे हरन्ति ।

योऽर्थान् रक्षति स रक्षितो भवति ।

अर्थात् जो व्यक्ति अपनी आय को संभालकर नहीं रखता, उसका धन धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। वहीं, जो अपनी कमाई का सही प्रबंधन करता है, वही वास्तव में धनवान और सुरक्षित रहता है।

बचत क्यों है जरूरी

विदुर महाराज बचत को जीवन की रक्षा कवच मानते थे। उन्होंने कहा है कि अच्छे समय में बचत करना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में यही बचत काम आती है। आज के दौर में भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि कम से कम 3-6 महीने का खर्च बचाकर रखना चाहिए। बिना बचत के जीवन हमेशा अनिश्चित रहता है।

दिखावा बन जाता है आर्थिक बोझ

आजकल कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं। विदुर कहते हैं कि धन का दिखावा करने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। दिखावे की इस दौड़ में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठता है और बाद में ब्याज के बोझ तले दब जाता है। सच्ची प्रतिष्ठा दिखावे से नहीं, बल्कि संतुलित और सच्चे जीवन से बनती है।

ये भी पढ़ें:Mohini ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, किस तिथि को किया जाएगा एकादशी व्रत

धन का सम्मान ही सच्चा समाधान

विदुर कहते हैं कि धन का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता है। धन को सही दिशा में उपयोग करना, अनावश्यक कर्ज से बचना और संतुलित जीवन जीना ही आर्थिक मजबूती का आधार है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का सम्मान करता है और फिजूलखर्ची से बचता है, वह ना केवल कर्ज से मुक्त रहता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी प्राप्त करता है।

ये भी पढ़ें:Panch Kedar Yatra 2026: देवभूमि में एक नहीं पांच केदारनाथ मंदिर हैं, जानिए महत्व

अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी

  1. अपनी मासिक आय और खर्च का बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें।
  2. हर महीने कम से कम 10-20 फीसदी आय को बचत या निवेश में लगाएं।
  3. दिखावे के खर्चों पर लगाम लगाएं और जरूरत के अनुसार खर्च करें।
  4. छोटी-छोटी फिजूलखर्ची पर नजर रखें, जैसे बाहर का खाना, अनावश्यक शॉपिंग आदि।
  5. कर्ज लेने से पहले कई बार सोचें और केवल जरूरी स्थिति में ही लें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 21 अप्रैल: मेष राशि पैसों के मामले में आज समझदारी बहुत जरूरी

20 अप्रैल 2026 को विदुर नीति के इस विचार पर गंभीरता से विचार करें। कर्ज के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है - खुद को अनुशासित बनाना, बचत की आदत डालना और धन का सम्मान करना। जब हम धन को सही तरीके से संभालते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
quote of the day aaj ka suvichar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने