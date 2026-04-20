Quote of the Day: कर्ज के बढ़ते जंजाल से ना हों परेशान, विदुर नीति में बताए गए हैं बचत के उपाय
Quote of the Day 20 April 2026: आज 20 अप्रैल 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंस जाता है।
Quote of the Day 20 April 2026: आज 20 अप्रैल 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंस जाता है। आज का सुविचार है, 'जो अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह कर्ज का दास बन जाता है।' - विदुर नीति।
विदुर नीति में कर्ज की वजह
विदुर नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्ज में फंसने का मुख्य कारण आय से अधिक खर्च करना है। ऐसे लोग जरूरत और इच्छा के बीच अंतर नहीं समझ पाते। छोटी-छोटी फिजूलखर्ची समय के साथ बड़ा बोझ बन जाती है। विदुर कहते हैं:
योऽर्थान् प्राप्य न रक्षति तस्य ते मृत्यवे हरन्ति ।
योऽर्थान् रक्षति स रक्षितो भवति ।
अर्थात् जो व्यक्ति अपनी आय को संभालकर नहीं रखता, उसका धन धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। वहीं, जो अपनी कमाई का सही प्रबंधन करता है, वही वास्तव में धनवान और सुरक्षित रहता है।
बचत क्यों है जरूरी
विदुर महाराज बचत को जीवन की रक्षा कवच मानते थे। उन्होंने कहा है कि अच्छे समय में बचत करना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में यही बचत काम आती है। आज के दौर में भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि कम से कम 3-6 महीने का खर्च बचाकर रखना चाहिए। बिना बचत के जीवन हमेशा अनिश्चित रहता है।
दिखावा बन जाता है आर्थिक बोझ
आजकल कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं। विदुर कहते हैं कि धन का दिखावा करने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। दिखावे की इस दौड़ में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठता है और बाद में ब्याज के बोझ तले दब जाता है। सच्ची प्रतिष्ठा दिखावे से नहीं, बल्कि संतुलित और सच्चे जीवन से बनती है।
धन का सम्मान ही सच्चा समाधान
विदुर कहते हैं कि धन का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता है। धन को सही दिशा में उपयोग करना, अनावश्यक कर्ज से बचना और संतुलित जीवन जीना ही आर्थिक मजबूती का आधार है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का सम्मान करता है और फिजूलखर्ची से बचता है, वह ना केवल कर्ज से मुक्त रहता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी प्राप्त करता है।
अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी
- अपनी मासिक आय और खर्च का बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें।
- हर महीने कम से कम 10-20 फीसदी आय को बचत या निवेश में लगाएं।
- दिखावे के खर्चों पर लगाम लगाएं और जरूरत के अनुसार खर्च करें।
- छोटी-छोटी फिजूलखर्ची पर नजर रखें, जैसे बाहर का खाना, अनावश्यक शॉपिंग आदि।
- कर्ज लेने से पहले कई बार सोचें और केवल जरूरी स्थिति में ही लें।
20 अप्रैल 2026 को विदुर नीति के इस विचार पर गंभीरता से विचार करें। कर्ज के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है - खुद को अनुशासित बनाना, बचत की आदत डालना और धन का सम्मान करना। जब हम धन को सही तरीके से संभालते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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