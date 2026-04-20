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Quote of the Day: सच्चा प्रेम के लिए जरूर नहीं है फालतू का टेंशन, प्रेमानंद महाराज ने बताया है प्यार की सही परिभाषा

Apr 20, 2026 09:03 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day 20 April 2026: सच्चा प्रेम के लिए फालतू का टेंशन नहीं चाहिए। प्रेमानंद महाराज के अनुसार सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। जानिए सच्चे प्रेम की सही परिभाषा और इसे जीवन में कैसे अपनाएं।

Quote of the Day: सच्चा प्रेम के लिए जरूर नहीं है फालतू का टेंशन, प्रेमानंद महाराज ने बताया है प्यार की सही परिभाषा

Aaj Ka Suvichar 20 April 2026: आज 20 अप्रैल 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम किसी और को खुश करने की दौड़ नहीं, बल्कि खुद से शुरू होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, 'जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, वही सच्चा प्रेमी होता है।' आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि अंदर से खालीपन बढ़ता जाता है। प्रेमानंद महाराज का यह सुविचार हमें सिखाता है कि फालतू का टेंशन छोड़कर पहले खुद से प्यार करना सीखें।

सच्चा प्रेम खुद से शुरू होता है

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, असली प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब तक हम अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार नहीं करते, दूसरों को सच्चा प्यार नहीं दे सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों की पसंद के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे अंदरूनी असंतोष बढ़ता है। खुद से प्यार करना मतलब खुद को वैसा ही स्वीकार करना जैसा हम हैं। जब हम खुद को महत्व देते हैं, तभी हम दूसरों को भी सही मायने में प्यार दे पाते हैं।

दूसरों को खुश करने की दौड़ क्यों गलत है?

आजकल ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने या उनकी तारीफ पाने के चक्कर में अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सबकी पसंद का ख्याल रख लेंगे, तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यह तरीका गलत है। जब हम खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो अंदर से खोखले हो जाते हैं। दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में हम अपनी शांति और खुशी दोनों खो बैठते हैं।

खुद से प्यार करना सीखें

खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि जरूरत है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का सम्मान करना, अपनी सीमाओं को समझना और खुद को समय देना। दिन में थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें और वो काम करें, जो आपको शांति दे, जो आपको अच्छा लगे। जब हम खुद को महत्व देते हैं, तो हमारे रिश्ते भी स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाते हैं। हम छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ना या दूसरों में कमी निकालना छोड़ देते हैं।

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फालतू टेंशन से कैसे बचें?

प्रेमानंद महाराज का संदेश बहुत साफ है - फालतू का टेंशन नहीं लेना चाहिए। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में खुद को थकाना सही नहीं होता है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तो आपकी नीयत और व्यवहार अपने आप नेक हो जाएगा। आप बिना किसी दबाव के दूसरों की मदद कर पाएंगे और रिश्तों में भी सच्चाई आएगी। टेंशन छोड़कर शांत मन से जीना ही सच्चा प्रेम है।

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आज के दिन यह विचार अपनाएं

20 अप्रैल 2026 के इस दिन प्रेमानंद महाराज के इस सुविचार को अपनी जिंदगी में उतारने का अच्छा मौका है। आज खुद से प्यार करने का वादा करें। अपनी खूबियों को सराहें, कमियों को स्वीकार करें और फालतू की दौड़ से बाहर निकलें। जब आप खुद को खुश रखेंगे, तभी आप दूसरों को भी सच्चा सुख दे पाएंगे। सच्चा प्रेम किसी और को प्रभावित करने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद के साथ एक गहरी दोस्ती है। प्रेमानंद महाराज के इस विचार को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को ज्यादा सरल, शांत और खुशहाल बना सकते हैं।

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आज का सुविचार

'जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, वह सच्चा प्रेमी होता है। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें।' - प्रेमानंद महाराज

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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