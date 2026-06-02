Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार कभी नहीं टिकता है इस तरह से कमाया धन, परिवार से सुख-शांति भी हो जाती है खत्म
Aaj Ka Suvichar 2 June 2026: विदुर नीति बताती है कि अधर्म, क्लेश या शत्रु से कमाया धन कभी टिकता नहीं और परिवार से सुख-शांति छीन लेता है। जानें विदुर नीति के अनुसार सही धन कमाने के नियम।
आज 2 जून 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि धन कितना भी हो, अगर वह सही रास्ते से नहीं आया, तो वह कभी स्थायी नहीं रहता है। सच्ची समृद्धि केवल उसी धन में होती है, जो ईमानदारी और धर्म के साथ कमाया गया हो।
महात्मा विदुर ने विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक कहा है:
अतिक्लेशेन येर्था: स्युर्धर्मस्यातिक्रमेण वा।
अरेर्वा प्रणिपातेन मा स्म तेष मन: कृथा:।।
अर्थ: जो धन अत्यधिक क्लेश (कष्ट) से, धर्म के उल्लंघन से या शत्रु के सामने सिर झुकाकर प्राप्त किया जाए, उस धन पर कभी मन ना लगाएं।
विदुर नीति हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। वह धीरे-धीरे परिवार की शांति छीन लेता है और अंत में सिर्फ दुख और अपमान छोड़कर चला जाता है।
धर्म के विरुद्ध कमाया धन
विदुर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धर्म का त्याग करके, दूसरों को धोखा देकर या गलत रास्ते से धन कमाता है, तो वह धन कभी घर में टिकता नहीं है। शुरू में भले ही लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वही धन परिवार में कलह, बीमारी और आर्थिक हानि का कारण बन जाता है। ऐसा धन संतान पर भी बुरा प्रभाव डालता है और घर की खुशियां छीन लेता है।
शत्रु के सामने सिर झुकाकर लिया धन
कई बार लोग मजबूरी में या लालच में अपने दुश्मन या उन लोगों से पैसा ले लेते हैं जिनके साथ उनका कभी मेल नहीं बैठता। विदुर नीति कहती है कि ऐसे धन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह धन धीरे-धीरे व्यक्ति को दरिद्र बना देता है। घर में मानसिक तनाव बढ़ता है, रिश्तों में दरार पड़ती है और सुख-शांति हमेशा के लिए चली जाती है।
अधर्म से प्राप्त धन के परिणाम
अधर्म से कमाया गया धन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वह कभी स्थायी नहीं रहता। शुरू में दिखावा भले ही हो, लेकिन बाद में वही धन परिवार को परेशान करता है। संतान की उन्नति रुक जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। विदुर नीति स्पष्ट कहती है कि ऐसे धन को कभी मन से स्वीकार ना करें।
सच्चे धन की पहचान
विदुर नीति हमें सिखाती है कि सच्चा धन वही है जो मेहनत, ईमानदारी और धर्म के मार्ग से आता है। जो धन बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी का अपमान किए और बिना किसी गलत काम के आता है, वही धन घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। ऐसे धन से ना सिर्फ व्यक्ति आगे बढ़ता है, बल्कि पूरा परिवार भी खुशहाल रहता है।
विदुर नीति का संदेश
आज के समय में जब लोग जल्दी अमीर बनने की होड़ में गलत रास्ते अपनाते नजर आते हैं, विदुर की यह नीति हमें चेतावनी देती है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे कमाने का तरीका और भी ज्यादा जरूरी है। अगर धन अधर्म, धोखे या अपमान से आ रहा है, तो उसे दूर ही रखना बेहतर है।
सच्ची समृद्धि केवल उसी धन में है जो ईमानदारी से आया हो। विदुर नीति हमें यही सिखाती है कि धन की तुलना में चरित्र, ईमानदारी और सुख-शांति कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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