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Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार कभी नहीं टिकता है इस तरह से कमाया धन, परिवार से सुख-शांति भी हो जाती है खत्म

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 2 June 2026: विदुर नीति बताती है कि अधर्म, क्लेश या शत्रु से कमाया धन कभी टिकता नहीं और परिवार से सुख-शांति छीन लेता है। जानें विदुर नीति के अनुसार सही धन कमाने के नियम।

Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार कभी नहीं टिकता है इस तरह से कमाया धन, परिवार से सुख-शांति भी हो जाती है खत्म

आज 2 जून 2026 की शाम का सुविचार हमें याद दिलाता है कि धन कितना भी हो, अगर वह सही रास्ते से नहीं आया, तो वह कभी स्थायी नहीं रहता है। सच्ची समृद्धि केवल उसी धन में होती है, जो ईमानदारी और धर्म के साथ कमाया गया हो।

महात्मा विदुर ने विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण श्लोक कहा है:

अतिक्लेशेन येर्था: स्युर्धर्मस्यातिक्रमेण वा।

अरेर्वा प्रणिपातेन मा स्म तेष मन: कृथा:।।

अर्थ: जो धन अत्यधिक क्लेश (कष्ट) से, धर्म के उल्लंघन से या शत्रु के सामने सिर झुकाकर प्राप्त किया जाए, उस धन पर कभी मन ना लगाएं।

विदुर नीति हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। वह धीरे-धीरे परिवार की शांति छीन लेता है और अंत में सिर्फ दुख और अपमान छोड़कर चला जाता है।

धर्म के विरुद्ध कमाया धन

विदुर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धर्म का त्याग करके, दूसरों को धोखा देकर या गलत रास्ते से धन कमाता है, तो वह धन कभी घर में टिकता नहीं है। शुरू में भले ही लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वही धन परिवार में कलह, बीमारी और आर्थिक हानि का कारण बन जाता है। ऐसा धन संतान पर भी बुरा प्रभाव डालता है और घर की खुशियां छीन लेता है।

शत्रु के सामने सिर झुकाकर लिया धन

कई बार लोग मजबूरी में या लालच में अपने दुश्मन या उन लोगों से पैसा ले लेते हैं जिनके साथ उनका कभी मेल नहीं बैठता। विदुर नीति कहती है कि ऐसे धन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह धन धीरे-धीरे व्यक्ति को दरिद्र बना देता है। घर में मानसिक तनाव बढ़ता है, रिश्तों में दरार पड़ती है और सुख-शांति हमेशा के लिए चली जाती है।

अधर्म से प्राप्त धन के परिणाम

अधर्म से कमाया गया धन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वह कभी स्थायी नहीं रहता। शुरू में दिखावा भले ही हो, लेकिन बाद में वही धन परिवार को परेशान करता है। संतान की उन्नति रुक जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। विदुर नीति स्पष्ट कहती है कि ऐसे धन को कभी मन से स्वीकार ना करें।

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सच्चे धन की पहचान

विदुर नीति हमें सिखाती है कि सच्चा धन वही है जो मेहनत, ईमानदारी और धर्म के मार्ग से आता है। जो धन बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी का अपमान किए और बिना किसी गलत काम के आता है, वही धन घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। ऐसे धन से ना सिर्फ व्यक्ति आगे बढ़ता है, बल्कि पूरा परिवार भी खुशहाल रहता है।

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विदुर नीति का संदेश

आज के समय में जब लोग जल्दी अमीर बनने की होड़ में गलत रास्ते अपनाते नजर आते हैं, विदुर की यह नीति हमें चेतावनी देती है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे कमाने का तरीका और भी ज्यादा जरूरी है। अगर धन अधर्म, धोखे या अपमान से आ रहा है, तो उसे दूर ही रखना बेहतर है।

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सच्ची समृद्धि केवल उसी धन में है जो ईमानदारी से आया हो। विदुर नीति हमें यही सिखाती है कि धन की तुलना में चरित्र, ईमानदारी और सुख-शांति कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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