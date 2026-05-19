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Quote of the Day: खुशियां छीन आयु कम कर देती हैं ये गलत आदतें, विदुर नीति से जानें सुखी जीवन के राज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार अहंकार, लोभ, क्रोध और अनियंत्रित वाणी जैसी बुरी आदतें खुशियां छीनती हैं और आयु भी कम करती हैं। जानें सुखी और लंबा जीवन जीने के सरल उपाय। विदुर नीति से सीखें सच्ची खुशहाली का राज।

Quote of the Day: खुशियां छीन आयु कम कर देती हैं ये गलत आदतें, विदुर नीति से जानें सुखी जीवन के राज

सुखी जीवन का राज अपनी गलत आदतों को पहचानने और उन्हें सुधारने में छिपा है। आज 19 मई 2026 के शाम का सुविचार याद दिलाता है कि 'जो आदतें हमारी खुशियां छीनती हैं, वे धीरे-धीरे हमारी आयु भी छीन लेती हैं।'

महाभारत काल के महान विद्वान और धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने अपनी नीति में जीवन जीने के ऐसे व्यावहारिक नियम बताए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। विदुर नीति सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सुखी और संतुलित जीवन का मार्गदर्शन है। उन्होंने कुछ ऐसी गलत आदतों की ओर इशारा किया है, जो इंसान की खुशियां छीनती हैं और आयु भी कम करती हैं।

अहंकार - सबसे बड़ा दुश्मन

विदुर कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों की बातों को तुच्छ समझता है, वह धीरे-धीरे अकेला पड़ जाता है। अहंकार मन को संकीर्ण बना देता है और रिश्तों में दरार डालता है। इससे ना सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। इसलिए विदुर नीति में अहंकार त्यागने की सलाह दी गई है।

वाणी पर संयम

विदुर के अनुसार, अनियंत्रित वाणी इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे बोलता है, वह अक्सर ऐसे शब्द कह बैठता है, जिनका बाद में पछतावा होता है। इससे रिश्ते टूटते हैं और मन में निरंतर अशांति रहती है। वाणी पर संयम रखने वाला व्यक्ति ना सिर्फ दूसरों का सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि खुद भी शांत और स्वस्थ रहता है।

त्याग की भावना

त्याग करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का प्रतीक है। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना सुख त्याग सकता है, वही सच्चा सुखी जीवन जीता है। त्याग से मन हल्का होता है, ईर्ष्या और लोभ कम होता है और आयु भी लंबी होती है। बिना त्याग के जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती।

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लोभ - आयु और खुशियां दोनों छीनता है

लोभ सबसे खतरनाक आदत है। विदुर नीति में लोभी व्यक्ति को बहुत दुखी बताया गया है। लोभ के कारण इंसान कभी संतोष नहीं करता और हमेशा अधिक पाने की चाह में रहता है। इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, रिश्ते खराब होते हैं और मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। लोभ छोड़ने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख पाता है।

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विदुर नीति का सार

विदुर कहते हैं कि सुखी जीवन के लिए अहंकार, अनियंत्रित वाणी, स्वार्थ और लोभ जैसी आदतों को त्यागना जरूरी है। इन आदतों को छोड़कर हम ना सिर्फ लंबी आयु पा सकते हैं, बल्कि जीवन में सच्ची खुशियां भी पा सकते हैं।

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19 मई 2026 की इस शाम को विदुर नीति हमें याद दिलाती है कि खुशियां और लंबी आयु किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और आदतों को सुधारने से आती है। अगर हम इन चार गलत आदतों - अहंकार, अनियंत्रित बोलने, स्वार्थ और लोभ से मुक्त हो जाएं, तो जीवन स्वयं सुंदर और सुखमय हो जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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