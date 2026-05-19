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Quote of the Day: दोस्ती में कभी नहीं खाएंगे धोखा, बस ऐसे परखें लोगों का व्यक्तित्व, चाणक्य नीति में छिपा है इसका राज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day 19 May 2026: चाणक्य नीति के अनुसार दोस्ती में धोखा नहीं खाने के लिए व्यक्ति को कैसे परखें? त्याग, आचरण, गुण और कर्म के आधार पर लोगों का सच्चा व्यक्तित्व जानने के आसान और प्रभावी उपाय। चाणक्य नीति के ये अनमोल विचार आपके रिश्तों को सुरक्षित रखेंगे।

Quote of the Day: दोस्ती में कभी नहीं खाएंगे धोखा, बस ऐसे परखें लोगों का व्यक्तित्व, चाणक्य नीति में छिपा है इसका राज

19 मई 2026 का दिन हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती चुनने से पहले इंसान को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। आज का सुविचार हमें याद दिलाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह हर मुस्कुराहट दोस्ती का सबूत नहीं होती है।

चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है:

'यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः।

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा॥

इसका अर्थ है - जिस प्रकार सोने को घिसकर, काटकर, आग में तपाकर और पीटकर परखा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा उसके त्याग, आचरण, गुण और कर्म से की जाती है। चाणक्य जी हमें सिखाते हैं कि दोस्ती में धोखा खाने से बचने के लिए व्यक्ति को इन चार आधारों पर परखना चाहिए।

त्याग को परखें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चे इंसान को उसके त्याग से पहचाना जा सकता है। जो व्यक्ति आपके दुख में अपना सुख त्यागकर आपके साथ खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र है। वहीं जो लोग सिर्फ सुख के समय आपके साथ रहते हैं और मुसीबत में गायब हो जाते हैं, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। त्याग ही सच्ची दोस्ती की कसौटी है।

आचरण से समझें व्यक्तित्व

व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता, न ही रिश्तों में छल करता है। चाणक्य जी सलाह देते हैं कि दोस्ती करने से पहले व्यक्ति के व्यवहार को अच्छे से देख लें। अगर कोई व्यक्ति छोटी-छोटी बातों में भी झूठ बोलता है या दूसरों का अपमान करता है, तो उससे सावधानी बरतनी चाहिए।

गुण-अवगुण की परीक्षा

हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र का चुनाव करते समय उसके गुणों को देखें। अगर किसी में अहंकार, ईर्ष्या, झूठ या स्वार्थ जैसे अवगुण ज्यादा हैं, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है। वहीं जो व्यक्ति विनम्र, सहयोगी और सच्चा है, उसके साथ दोस्ती निभाना जीवन को समृद्ध बनाता है।

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कर्मों से पहचानें सच्चाई

चाणक्य नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात कर्मों पर जोर दी गई है। कोई व्यक्ति कितना भी मीठा बोल ले, लेकिन उसके कर्म ही उसकी असली पहचान हैं। अगर कोई गलत तरीके से धन कमा रहा है या दूसरों के साथ धोखा कर रहा है, तो भविष्य में वह आपके साथ भी वही व्यवहार करेगा। इसलिए दोस्ती में कर्मों को देखकर फैसला लें।

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चाणक्य नीति का सार

चाणक्य जी हमें सिखाते हैं कि दोस्ती कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है। व्यक्ति को सोने की तरह चारों तरफ से परखकर ही अपने करीब लाना चाहिए। जब आप इन चार बातों - त्याग, आचरण, गुण और कर्म को ध्यान में रखकर लोगों का चुनाव करेंगे, तो दोस्ती में धोखा खाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

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19 मई 2026 का यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चे मित्र ढूंढना उतना आसान नहीं, जितना लगता है। चाणक्य नीति के अनुसार सही व्यक्ति को परखकर दोस्ती करें, तो जीवन में कभी अकेलापन और धोखा नहीं महसूस होगा। सच्ची दोस्ती चुनने में बुद्धिमानी दिखाएं, क्योंकि एक गलत दोस्त पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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