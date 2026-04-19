Quote of the Day: इन तरीकों से कमाया धन कभी नहीं देता है सुख, चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है पैसों के बचत का राज
Quote of the Day 19 April 2026: चाणक्य नीति में बताया गया है कि अन्याय से कमाया धन केवल दस वर्ष तक टिकता है। ग्यारहवें वर्ष में वह जड़ समेत नष्ट हो जाता है। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार, नैतिक कमाई, सही बचत और संतोष से कैसे मिलता है सच्चा सुख और सफल जीवन।
चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने धन कमाने और बचाने के गहरे राज बताए हैं। एक श्लोक में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं:
अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दश वर्षाणि तिष्ठति।
प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति।।
अर्थात् अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दस वर्ष तक टिकता है, ग्यारहवें वर्ष में जड़ समेत नष्ट हो जाता है।
यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धन की कमाई का तरीका जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस धन को सही तरीके से बचाना और उपयोग करना। आज के Quote of the Day में चाणक्य नीति के इस श्लोक के आधार पर उन गलतियों और सही आदतों पर चर्चा करेंगे, जिनसे कमाया धन सुख नहीं, बल्कि दुख का कारण बन जाता है।
अन्याय से कमाया धन क्यों टिकता नहीं?
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब धन गलत तरीके से कमाया जाता है - चाहे वह धोखा, झूठ, किसी का शोषण या अनैतिक साधन हो, तो वह व्यक्ति को सुख कभी नहीं देता है। शुरू में लग सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे वह धन परिवार में कलह, स्वास्थ्य की हानि, मानसिक तनाव और अंत में पूर्ण विनाश ले आता है। ग्यारहवें साल में तो वह जड़ समेत उखड़ जाता है।
सही और गलत तरीके से कमाए धन में अंतर
सच्चा धन वह है, जो मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से कमाया जाए। चाणक्य नीति में बार-बार जोर दिया गया है कि न्यायपूर्ण उपार्जन से आया धन न सिर्फ टिकता है, बल्कि वह सुख, सम्मान और शांति भी देता है। वहीं अन्याय से कमाया धन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा अस्थिर रहता है।
चाणक्य नीति के अनुसार धन बचाने का राज
आचार्य चाणक्य सिखाते हैं कि धन बचाना सिर्फ पैसा जमा करने का नाम नहीं है। असली बचत है - सही रास्ते से कमाना और सही जगह खर्च करना। अनावश्यक दिखावा, फिजूलखर्ची और दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना गलत परिणाम देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन को संयम से संभालता है, वही लंबे समय तक सुखी रहता है।
आधुनिक जीवन में चाणक्य की सीख
आज के समय में भी यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लेते हैं, जैसे अनैतिक व्यापार, धोखाधड़ी या कर्ज लेकर दिखावा। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ साल बाद परिवार टूट जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कानूनी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन की असली कीमत उसकी कमाई के तरीके में है, ना कि मात्रा में।
चाणक्य नीति का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सुख पैसों की मात्रा से नहीं, बल्कि उसके शुद्ध और न्यायपूर्ण स्रोत से आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन टिके और सुख दे, तो अन्याय से दूर रहें। मेहनत, ईमानदारी और संयम - यही चाणक्य के अनुसार धन बचाने और सुखी जीवन जीने का सबसे बड़ा राज है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष