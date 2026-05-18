Quote of the Day: मूर्ख से लेकर विद्वान सफलता की राह में इन 4 लोगों से होगा सामना, इन तरीकों से मनवा सकते हैं अपनी बात
Quote of the Day: जीवन में सफल होना हर इंसान की चाहत होती है। लेकिन सफलता के राह में हमें विद्वान से लेकर मुर्खों का भी सामना करना पड़ता है। सामने वाले इंसान से अपना काम कैसे निकालें इसके लिए चाणक्य नीति में विस्तार से बताया गया है। आज के सुविचार में हम सफलता की राह असान बनाने का तरीका जानेंगे।
आज 18 मई 2026 की सुबह याद दिलाती है कि सफल व्यक्ति वही है जो हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार हैंडल करता है। लेकिन सफलता की राह पर चलते हुए हमें कई तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लालची होते हैं, कुछ घमंडी और कुछ मूर्ख। लेकिन सच्ची समझदारी इसी में है कि हम हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार संभालें। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि सही तरीके से व्यवहार करने वाला व्यक्ति हर चुनौती को पार कर लेता है।
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बहुत गहरी बात कही है:
'लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमंजलिकर्मणा।
मूर्खं छन्दानुवृत्त्या च यथार्थत्वेन पण्डितम्।।'
अर्थ: लालची व्यक्ति को धन देकर, घमंडी व्यक्ति को सम्मान देकर, मूर्ख व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार चलकर और विद्वान व्यक्ति को सच्चाई बताकर काम निकालने के लिए अपने वश में किया जा सकता है।
लालची व्यक्ति को कैसे संभालें?
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति को पैसा या लाभ का लालच देकर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सावधानी बरतें। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ उतना ही दें, जितना जरूरी हो। ज्यादा देने से वह और लालची हो सकता है। सफल लोग लालची व्यक्तियों से काम लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा भरोसा नहीं करते हैं।
घमंडी व्यक्ति को कैसे मनाएं?
जिस व्यक्ति में घमंड या अहंकार ज्यादा हो, उसे सीधे टकराव से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रशंसा देकर वश में किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर या उसकी तारीफ करके काम निकाला जा सकता है। घमंडी व्यक्ति को लगना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण है, तभी वह आपकी बात मानता है।
मूर्ख व्यक्ति को कैसे संभालें?
मूर्ख व्यक्ति को उसके अपने तरीके से, उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। उसकी तारीफ करें, उसकी बातों में सहमति जताएं और धीरे-धीरे अपनी बात मनवाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख के साथ सीधे तर्क करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके अंदाज में बात करके ही उसे प्रभावित किया जा सकता है।
विद्वान व्यक्ति को कैसे जीतें?
विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई, तर्क और ज्ञान से जीता जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के सामने झूठ या चापलूसी नहीं चलती है। अगर आप सही तथ्य और तर्क के साथ अपनी बात रखेंगे, तो वह आसानी से आपकी बात मान जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान को यथार्थ यानी सच्चाई बताकर ही प्रभावित किया जा सकता है।
व्यावहारिक जीवन में इसका उपयोग
आज के समय में ये चार प्रकार के लोग हर जगह मिलते हैं- ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों में या व्यापार में। सफल व्यक्ति वही है, जो अपने सामने वाले इंसान को उसके गुण और स्वभाव के आधार पर अपने कंट्रोल में कर काम निकाल लेता है। लालची को लाभ, घमंडी को सम्मान, मूर्ख को सहमति और विद्वान को सच्चाई देकर आप अपनी राह आसान बना सकते हैं।
चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक ही तरीके से नहीं संभाला जा सकता। समझदारी इसी में है कि हम हर इंसान की प्रकृति को पहचानकर उसके अनुसार व्यवहार करें। मुश्किल हालात में भी अगर हम इन 4 प्रकार के लोगों को सही तरीके से संभाल लें, तो सफलता निश्चित है। सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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